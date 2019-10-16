Второй после Крымского. Мост через Волгу за 121 млрд рублей предложат построить Ротенбергу

Правительство Самарской области и «Концессионная компания «Обход Тольятти» в присутствии премьера Дмитрия Медведева подписали соглашение о начале строительства крупнейшего моста через Волгу, который войдет в состав транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Как сообщает 16 октября компания «ИнфраКАП» (учредитель «Обхода Тольятти»), планируется возведение мостового перехода через реку Волгу протяжённостью порядка 9 километров с учётом подъездных дорог и около 90 километров четырёхполосных автомобильных дорог первой категории.

Общий объём инвестиций в проект, по предварительным оценкам, составит 121 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — 67 млрд рублей, средства, привлекаемые частным партнёром, – 54 млрд рублей. Строительство должно быть завершено до 2024 года. Эксплуатационная стадия продлится 16 лет, в течение которых дорога будет платной.

Совладелец «Инфракап», бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов, в апреле подтвердил «Ведомостям», что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест» Аркадия Ротенберга.

Таким образом, волжский мост может стать уже второй крупнейшей переправой, возведенной компанией миллиардера. Как писала «Фонтанка», строительство Крымского моста вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. По условиям контракта автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019-го. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Евросоюз ввёл санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, 31 июля 2018 года. Ротенберг ответил, что он гордится таким признанием.



