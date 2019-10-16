Жилой комплекс бизнес-класс «Сосновка» введен в эксплуатацию

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

АО «Cпециализированный застройщик «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка», расположенного в Выборгском районе на проспекте Тореза, д. 77, корп. 1, у границы с одноименным парком.

Архитектурно-планировочная композиция ЖК «Сосновка» разработана таким образом, чтобы создать атмосферу клубного дома и ощущение особого пространства для жизни. В доме всего 205 квартир, большая часть из которых двух-, трёх- и четырехкомнатные площадью до 190 кв. метров. Квартиры на последнем, пятом, этаже обладают собственными просторными открытыми террасами от 87 до 167 кв. м.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Жилой комплекс «Сосновка» от «Строительного треста» – образец высокого качества кирпичного домостроения. Толщина стен в доме составляет 770 мм. В облицовке фасада здания использован керамогранит и кирпич трех цветов: красный, коричневый и «слоновая кость», что позволило создать сложный и оригинальный рисунок стен.

Входные группы в доме созданы на уровне земли – без ступенек и пандусов. На первом подземном этаже разместились кладовые для хранения вещей жильцов: автомобильных шин, спортивного и походного инвентаря, туристического снаряжения. В двухуровневый подземный паркинг на 310 машиномест можно будет спуститься на лифте из любой секции.

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Внутренний закрытый двор жилого комплекса длиной 119 м и шириной от 21 до 31 метра полностью отдан жителям: отсутствие автомобилей, безбарьерная и безопасная жилая среда, комплексное благоустройство, детские площадки и спортивные комплексы, беговая и велосипедная дорожки, зоны отдыха, дизайнерские ландшафтные композиции, и, конечно, фонтан.

ЖК «Сосновка» обладает хорошей транспортной доступностью – за 10 минут можно добраться до развязки с КАД, а за 20 – до исторического центра Санкт-Петербурга. Расстояние до станций метро «Удельная» и «Озерки» составляет 1,4 и 1,8 км соответственно.

Сегодня стоимость квадратного метра в ЖК «Сосновка» начинается от 133 500 рублей.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/