Строительство
Жилой комплекс бизнес-класс «Сосновка» введен в эксплуатацию
АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
АО «Cпециализированный застройщик «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка», расположенного в Выборгском районе на проспекте Тореза, д. 77, корп. 1, у границы с одноименным парком.
Архитектурно-планировочная композиция ЖК «Сосновка» разработана таким образом, чтобы создать атмосферу клубного дома и ощущение особого пространства для жизни. В доме всего 205 квартир, большая часть из которых двух-, трёх- и четырехкомнатные площадью до 190 кв. метров. Квартиры на последнем, пятом, этаже обладают собственными просторными открытыми террасами от 87 до 167 кв. м.
Жилой комплекс «Сосновка» от «Строительного треста» – образец высокого качества кирпичного домостроения. Толщина стен в доме составляет 770 мм. В облицовке фасада здания использован керамогранит и кирпич трех цветов: красный, коричневый и «слоновая кость», что позволило создать сложный и оригинальный рисунок стен.
Входные группы в доме созданы на уровне земли – без ступенек и пандусов. На первом подземном этаже разместились кладовые для хранения вещей жильцов: автомобильных шин, спортивного и походного инвентаря, туристического снаряжения. В двухуровневый подземный паркинг на 310 машиномест можно будет спуститься на лифте из любой секции.
Внутренний закрытый двор жилого комплекса длиной 119 м и шириной от 21 до 31 метра полностью отдан жителям: отсутствие автомобилей, безбарьерная и безопасная жилая среда, комплексное благоустройство, детские площадки и спортивные комплексы, беговая и велосипедная дорожки, зоны отдыха, дизайнерские ландшафтные композиции, и, конечно, фонтан.
ЖК «Сосновка» обладает хорошей транспортной доступностью – за 10 минут можно добраться до развязки с КАД, а за 20 – до исторического центра Санкт-Петербурга. Расстояние до станций метро «Удельная» и «Озерки» составляет 1,4 и 1,8 км соответственно.
Сегодня стоимость квадратного метра в ЖК «Сосновка» начинается от 133 500 рублей.
Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/