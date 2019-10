5 причин поступить на программу Global Executive MBA в WU Executive Academy

shutterstock.com

Программа Global Executive MBA в бизнес-университете WU Executive Academy ориентирована на амбициозных лидеров, стремящихся получить навыки работы в динамичной глобализованной среде. Вот 5 причин для того, чтобы рассмотреть возможность стать участником этой программы.

1. В кампусе WU Executive Academy, входящей в топ-50 ведущих европейских и мировых бизнес-школ по версии международной деловой газеты Financial Times, хочется жить и учиться. Этот комплекс из 7 зданий представляет собой музей современной архитектуры площадью 100 000 м кв. В его создании принимали участие такие архитекторы, как Заха Хадид и Хитоши Абе.

2. В программе с тройной аккредитацией AMBA*, AACSB** и EQUIS*** сделан акцент на инновациях и креативном подходе. Образовательный процесс строится на разборе реальных кейсов из рабочей практики. В учебный план включены такие актуальные темы, как «Переходные экономики», «Глобальные стратегии и инновации», «Современные аспекты глобального бизнеса». В каждом классе собраны представители в среднем 20 национальностей. Австрийцы лидируют по численности (их на потоке 28%), россияне занимают второе место (12%).

3. Обучение проводится в модульном формате (part-time) и совместимо с рабочей деятельностью. На протяжении 16 месяцев студентам предстоит вылетать за рубеж в среднем раз в месяц на 4 дня.

4. Выстроить карьеру выпускникам помогает карьерный акселератор WU Executive Academy и индивидуальный коучинг во время обучения. Благодаря тому, что WU является государственным университетом, его выпускники имеют право подать заявку на Rot-Weiss-Rot card**** и искать работу по специальности в течение 6 месяцев со дня получения диплома.

5. Благодаря партнерству двух престижных университетов – University of Minnesota (the Carlson School of Management) и Vienna University of Economics and Business (WU Vienna) – выпускники получают два диплома MBA, европейский и американский. 45 учебных дней включают в себя стажировки в США, Бразилии, Аргентине, Индии и Китае и способствуют плодотворному нетворкингу в масштабе всей планеты. Ориентировочно оценить отдачу от диплома поможет следующая статистика университета: о существенном карьерном росте сообщают 84% выпускников, 47% информируют об увеличении зарплаты в течение 3 лет, 13% начинают собственный бизнес. После выпуска свыше 4000 бывших студентов Академии продолжают поддерживать связь через онлайн-платформу и оффлайновые мероприятия по всему миру.

* Ассоциация MBA

** Ассоциация по развитию университетских школ бизнеса

*** Европейская система улучшения качества

**** национальная виза в Австрию