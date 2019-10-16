До Кузнечного с ветерком. РЖД заменяет стандартные поезда на «Ласточки»

С 25 октября 2019 года часть поездов категории «Стандарт», курсирующих от Финляндского вокзала до станции Кузнечное, сменят более скоростные «Ласточки». Об этом 16 октября сообщили в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Предполагается, что двигающиеся в ускоренном режиме поезда будут останавливаться на станциях Девяткино, Токсово, 69-й км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск.

Как отмечают в дочерней для РЖД «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», маршрут Санкт-Петербург – Кузнечное станет одиннадцатым по счету, где будут использоваться «Ласточки». Состав будет состоять из 7 вагонов.

Отметим, что абонементные билеты, оформленные предварительно, по маршруту Санкт-Петербург-Главный – Кузнечное для проезда в поездах категории «Стандарт» будут действительны и в «Ласточках» до окончания срока их действия. Разовые проездные, оформленные предварительно до 25 октября на даты после 25 октября, будут действительны до 3 ноября.



