Он вам не Бандерас. Основателям юрфирмы из «панамского досье» не понравился фильм Содерберга «Прачечная»

Иск о клевете подали в суд Коннектикута основатели юридической фирмы Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Им не понравилось то, как в фильме о скандале вокруг публикации «панамского досье» изображены герои, прототипами которых они были.

Ответчиком по иску стала компания-производитель Netflix, которая 18 октября планирует выпустить «Прачечную» на канале. До этого фильм показывали только на кинофестивалях, например в Венеции.

Обвиняя компанию в клевете, юристы уверяют, сообщает 16 октября издание Deadline, что в фильме их изобразили безжалостными и беспринципными, занимающимися «отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, взяточничеством и другими преступлениями». Это вредит репутации и не соответствует действительности, что истцы хотят доказать в суде.

Mossack Fonseca была основана Фонсека и Моссаком в 1977 году в Панаме. Место расположения бизнеса обусловливало то, что в это время в указанном государстве Южной Америки банковская тайна было особо защищена.





В 2016 году вся клиентская база Mossack Fonseca, а также финансовые документы компаний, пользовавшихся их услугами, оказались в Сети. Слитая информация доказывала, что 72 бывших и нынешних глав государств, а также многие известные политики и бизнесмены пользовались или владели офшорными компаниями, а также раскрывала их финансовые схемы и потоки.

Скандал привел к закрытию компании в 2018 году.

А в середине 2017 года известный журналист Джейк Бернштейн выпустил книгу-расследование «Скрытый мир: о расследовании «панамского досье». По ней-то Стивен Содерберг и снял «Прачечную». Главные роли в фильме сыграли Мэрил Стрип, сыгравшая вдову, возглавившую расследование, и Гари Олдман с Антонио Бандерасом, прототипами героев которых и стали Юрген Моссак и Рамон Фонсека.