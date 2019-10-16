Оксимирон запишет трек с фигурантом «московского дела»

Рэпер Мирон Федоров согласился записать совместный трек с Самариддином Раджабовым, бросившим пластиковую бутылку в росгвардейца на акции протеста.

«После заседания Оксимирон успел спросить у обвиняемого, с кем бы он хотел записать совместный трек <...>. Раджабов назвал Оксимирона. «Все, я тебя услышал», — ответил на выходе из зала суда рэпер», – сообщает 16 октября издание «Медуза».

Свои умения 21-летний фигурант «московского дела» продемонстрировал в Мосгорсуде, где рассматривалась его жалоба на продление ареста. Судья не дала дочитать рэп до конца. Раджабов и ранее пытался использовать суд как площадку для своих музыкальных экспериментов.

Раджабова первоначально обвиняли по части 2 статьи 212 УК («Массовые беспорядки) и части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас ему вменяют только угрозу насилия. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля. Сторона защиты настаивает, что действия их клиента необходимо квалифицировать как мелкое хулиганство.





Самый молодой фигурант дела пишет рэп под псевдонимом MarDD. Композиции он выкладывает в своем паблике во «Вконтакте». Раджабов, судя по его социальным сетям, – активный участник акций протеста.

Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, регулярно посещает судебные процессы над фигурантами «московского дела». Он принял участие в акции протеста 10 августа. Чуть позже он организовал трансляцию чтений под названием «Сядь за текст».