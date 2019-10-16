Оксимирон запишет трек с фигурантом «московского дела»
Рэпер Мирон Федоров согласился записать совместный трек с Самариддином Раджабовым, бросившим пластиковую бутылку в росгвардейца на акции протеста.
«После заседания Оксимирон успел спросить у обвиняемого, с кем бы он хотел записать совместный трек <...>. Раджабов назвал Оксимирона. «Все, я тебя услышал», — ответил на выходе из зала суда рэпер», – сообщает 16 октября издание «Медуза».
Свои умения 21-летний фигурант «московского дела» продемонстрировал в Мосгорсуде, где рассматривалась его жалоба на продление ареста. Судья не дала дочитать рэп до конца. Раджабов и ранее пытался использовать суд как площадку для своих музыкальных экспериментов.
Раджабова первоначально обвиняли по части 2 статьи 212 УК («Массовые беспорядки) и части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас ему вменяют только угрозу насилия. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля. Сторона защиты настаивает, что действия их клиента необходимо квалифицировать как мелкое хулиганство.
Самый молодой фигурант дела пишет рэп под псевдонимом MarDD. Композиции он выкладывает в своем паблике во «Вконтакте». Раджабов, судя по его социальным сетям, – активный участник акций протеста.
Мирон Федоров, выступающий под псевдонимом Oxxxymiron, регулярно посещает судебные процессы над фигурантами «московского дела». Он принял участие в акции протеста 10 августа. Чуть позже он организовал трансляцию чтений под названием «Сядь за текст».
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318-й статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).