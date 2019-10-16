Осень – время ремонтировать дороги. Новые ограничения введены на Народного Ополчения и других улицах Петербурга

Новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Санкт-Петербурге вступили в силу 16 октября, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Осенняя погода не преграда для ремонта дорожного покрытия. До 30 ноября продолжит действовать ограничение на Московском шоссе – от 3-го Бадаевского проезда до Колпинского шоссе.

По этой же причине до 1 ноября ограничивается движение по улице Чекистов от улицы Тамбасова до Авангардной улицы, без перекрестка с улицей Партизана Германа. Со 2 по 4 ноября и с 9 по 10 ноября движение по данному участку дороги будет закрыто.

До 20 ноября будут ремонтировать дорогу на проспекте Народного Ополчения. С утра 16 октября до 5:00 7 ноября ограничено движение на участке проспекта от улицы Подводника Кузьмина до Ленинского проспекта, включая перекрёстки.





На шоссе Революции ОАО «РЖД» начинает работы на железнодорожном путепроводе: косметический ремонт фасадов и нижних внутренних поверхностей пролетов. В связи с размещением временных ограждений до 20 ноября ограничено движение по отрезке шоссе от улицы Петра Смородина до Бокситогорской улицы.

Из-за работ на сетях ограничения вводятся по трём адресам. Прокладка Водоканалом канализации создаст неудобства на участке проспекта Энергетиков от Заневского проспекта до Магнитогорской улицы до 31 января 2020 года.

Из-за прокладки водопровода тем же предприятием с 16 по 29 октября закрывается движение на перекрёстке Малой Разночинной улицы и Малого проспекта П.С. с сохранением правого поворота с Малого, а с 30 октября по 23 ноября – по Малой Разночинной от Малого до Чкаловского проспекта.

Работы ООО «Северная звезда» по сооружению теплосети сегодня ограничивают, а с 17 по 20 октября закроют Свирскую улицу от улицы Ленсовета до Дунайского проспекта. С 24 по 27 октября будет перекрыто движение по Свирской в створе площади Академика Пашина.

Ремонт тротуаров до 4 ноября ограничивает движение по Турбинной улице от Новоовсянниковской улицы до Промышленной улицы, без перекрёстков. А размещение пешеходной галереи – до 1 ноября по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина, а со 2 по 19 ноября – по улице Бабушкина от Железнодорожного проспекта до Фарфоровской улицы.