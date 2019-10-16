«Победа» над здравым смыслом. Почему у дочки «Аэрофлота» не получается стать нормальным лоукостером

Грядущее подорожание билетов на 40% компания объяснила отказом от сбора за регистрацию в аэропорту, навязанным прокуратурой. Эксперты усматривают за риторикой попытку выбить из властей дополнительные топливные компенсации.

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Бюджетная авиакомпания «Победа» увеличит на 25 евро цены билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов. Как сообщили «Фонтанке» 16 октября в пресс-службе перевозчика, новые расценки начнут действовать начиная с зимнего расписания, то есть с 28 октября.

В подорожании виновата не жадность бизнеса, но особенности российского законодательства, которое противоречит бизнес-модели лоукостеров, говорят в авиакомпании. Как заявили в «Победе», новые расценки вводятся для исполнения решения Московского городского суда, который на прошлой неделе удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил «дочке» Аэрофлота брать с вылетающих из-за рубежа пассажиров 25 евро за регистрацию в аэропортах.

В своем иске прокуратура ссылалась на Федеральные авиационные правила. Согласно им, перевозчик или обслуживающая организация обеспечивает регистрацию в аэропорту самих пассажиров и их багажа. «Предусмотренными нормами за указанную услугу дополнительная плата не взимается», – пояснили в ведомстве.

В России «Победа» ранее и так регистрировала клиентов бесплатно. А вот при вылете из других государств взимала 25 евро с тех, кто пользуется стойками аэропортов. Как объясняет перевозчик, в нашей стране данная услуга включена в общие аэропортовые сборы, а вот за рубежом за нее приходится платить отдельно.





Средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составила 4500 рублей. Надбавка в 25 евро в пересчете на рубли по курсу на 16 ноября – это 1774 рубля. Таким образом, тарифы лоукостера вырастут в среднем на 40%.

Сама компания утверждает, что идет на такие непопулярные меры вынужденно. «Сейчас более 90% клиентов «Победы» проходят онлайн-регистрацию и не оплачивают услугу регистрации агентом в аэропорту. Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Но по решению суда мы вынуждены включить 25 евро в тариф для всех клиентов», – заявили в пресс-службе перевозчика.

Дополнительные сборы действительно являются основой бизнес-модели лоукостеров. «Они заманивают клиентов дешевыми билетами, а потом зарабатывают на услугах», – комментирует независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко.

К примеру, венгерская WizzAir берет за пользование стойками регистрации 30 евро, латвийская AirBaltic – 35 евро. А ирландский Ryanair требует с клиентов за эту услугу и вовсе 55 евро. 20 евро придется выложить только за распечатку посадочных талонов, даже если сама регистрация была сделана онлайн. Правда, иностранные воздушные гавани допускают использование электронных посадочных (в России это возможно пока не во всех аэропортах).

Бюджетные перевозчики не прочь заработать и на багаже. Так, на борт WizzAir и Ryanair можно бесплатно взять лишь сумку, которая помещается под впереди стоящим креслом (габариты 40x30x20 см и 40x20x25 см соответственно). Чтобы пронести с собой самый маленький чемодан, придется либо доплатить (от 6 до 12 евро у Ryanair), либо купить приоритетный тариф (у WizzAir).

AirBaltic разрешает взять в салон одну единицу багажа (55x40x23 см) и одну личную вещь (30x40x10 см), суммарный вес которых не должен превышать 8 кг. Доплатив 10 евро, можно пронести на борт уже 12 кг. Но сотрудники компании редко утруждают себя контрольным взвешиванием.

Потратиться придется и на регистрируемый багаж. Расценки WizzAir начинаются от 9 евро за 10-килограммовый чемодан в низкий сезон при покупке через сайт. Сбор за 32-килограммовый чемодан, оплаченный в аэропорту, может достигать 110 евро. Тарифы Ryanair, в зависимости от веса, варьируются от 10 до 25 евро при оплате онлайн и от 25 до 40 евро при оплате в аэропорту. AirBaltic берет со своих клиентов от 20 евро (при покупке билета) до 60 евро (в аэропорту). Допустимый вес чемодана — 20 кг. За превышение лимита снова придется доплатить.





Еще одна статья доходов лоукостеров — выбор места. Расценки WizzAir начинаются от 1 евро, у Ryanair — от 3 евро, у AirBaltic — от 2 евро. Как правило, покупка такой опции позволяет совершить более раннюю регистрацию.

Среди дополнительных услуг WizzAir также страховка от изменений рейса (40 — 30 евро), гарантия прибытия вовремя (10 евро), смс-подтверждение (1 евро), бумажный счет-фактура (3 евро). Ryanair предлагает страховку от подорожания билета в течение 24 часов с момента бронирования до его оплаты за 2,5 евро, приоритет в очереди на посадку — за 4 евро. Клиенты AirBaltic могут получить услугу быстрого досмотра в рижском аэропорту за 10 евро, приоритетную регистрацию и сдачу багажа — за 15 евро, а также возможность один раз поменять дату и направление полета — за 15 евро.

«Победа» не сильно отстает от зарубежных коллег как по разнообразию, так и по стоимости дополнительных услуг. Так, регистрация в аэропорту при вылете из России сейчас бесплатна, а при вылете из-за рубежа стоит 25 евро. Бесплатно можно взять на борт ручную кладь габаритом 36x30x27, а также сверх этого ноутбук (или портплед, или зонт-трость).

Багаж до 10 кг будет стоить 15 евро при оплате заранее или 45 евро на выходе на посадку. Сдать 20-килограммовый чемодан можно за 45 евро. За выбор места в салоне «Победа» взимает 6 евро и 15 евро — за кресло с увеличенным пространством для ног. Также перевозчик предлагает доплатить за корректировку данных в бронировании (10 евро), за изменение данных пассажира или времени вылета и направления рейса (75 евро).

Но экономическая логика повышения стоимости билетов на 40% из-за претензий транспортной прокуратуры не совсем очевидна, отмечают эксперты.

По собственному признанию компании, в аэропортах регистрируются лишь 10% пассажиров. Это значит, что общая «надбавка» за подход к стойками могла бы составить не 25, а 2,5 евро. Риск, что «даровая» опция сразу станет пользоваться популярностью, невелик. Пассажирам с ручной кладью онлайн-регистрация позволяет существенно сэкономить время. А по данным самой «Победы», с багажом летают только 30% её пассажиров. Исходя из этого, для компенсации разницы поднять тарифы можно было на 8 евро.

Еще один вариант: повысить цену билетов на 25 евро для всех, но для тех, кто прошел онлайн-регистрацию, компенсировать разницу бонусными баллами, которые можно использовать при следующих покупках. В «Победе» на запрос «Фонтанки» о возможности введения такой опции не ответили.

Не исключено, что подорожание на 25 евро должно компенсировать другие выпадающие доходы. Так, на форумах путешественников можно найти жалобы клиентов «Победы» на сбои онлайн-регистрации, из-за которых за услуги аэропорта приходится доплачивать в принудительном порядке. Причем проблема обострилась в прошлом году, после того, как компания ввела сбор.

Повышая цены на 40%, «Победа» снижает свою конкурентоспособность. Иностранные перевозчики, летающие в Россию, не обязаны соблюдать отечественные авиационные правила: к договору перевозки применяется право страны перевозчика, комментирует Андрей Крамаренко.

Сейчас маршруты «дочки» Аэрофлота почти не пересекаются с зарубежными бюджетными компаниями. Но введение режима открытого неба для Пулково может изменить ситуацию. Кроме того, в воздушной гавани Северной столицы считают, что прямыми конкурентами уже сейчас являются аэропорты близлежащих Хельсинки, Таллина и Риги. 25 евро — это средняя цена автобусного трансфера из них в Петербург.

Впрочем, эксперт сомневается, что «Победа» может реально пойти на такое значимое повышение стоимости. «Цены диктуют не только органы власти, и даже повышение расходов, но и потребительский спрос. Если бы перевозчик мог поднять цены на 40%, он давно бы сделал это без всяких решений прокуратуры», – говорит Крамаренко.

За риторикой «Победы» также может просматриваться попытка добиться от правительства компенсаций за топливо, которое в прошлом году подорожало почти на треть. На этой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству возместить убытки, но размер выплат не уточнил.

Ранее Минтранс предлагал выделить на эти цели 25 млрд рублей. Но российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила больше: 9 млрд рублей в рамках демпфера — механизма компенсаций на случай резких скачков цены авиакеросина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»