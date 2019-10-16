Врачи тубдиспансера в Курганской области забаррикадировались в больнице, взяв под крыло пациентов. Всех вместе пытаются выгнать

Больных открытой формой туберкулеза жителей Курганской области вместе с врачами пытаются выгнать из Чернавского диспансера и закрыть его на ремонт. Медиков и пациентов альтернатива не устраивает.

К утру 16 октября сотрудников диспансера пытаются «выкурить» из здания, отключив его от тепла и света, передает Znak.com. На месте дежурит участковый, периодически появляются представители районных властей. Девять пациентов и примерно столько же врачей забаррикадировались на кухне – это самое теплое место на территории диспансера, местные жители приносят им еду.

Забастовка началась накануне, после того как прошла встреча врачей и заместителя губернатора по соцполитике Татьяны Меньщиковой, на ней также присутствовала представитель профсоюзной организации «Альянс врачей». Претензии у медиков очевидные – им не выплатили положенное по сокращению, на новых местах работы зарплата меньше, ехать до работы далеко. Не определена и судьба пациентов, среди которых несколько человек с открытой формой туберкулеза. Из-за закрытия больницы им пришлось выйти на улицу, а значит, потенциально могут быть заражены все, с кем они случайно столкнулись.

Руководство региона и местный департамент здравоохранения утверждают, что о ликвидации диспансера речи не идет и его якобы закрывают на капремонт. При этом сроки и стоимость не называются, в бюджете на следующий год учреждение не обозначено.



