Третий КАС отстает от президента. Назначаемым Владимиром Путиным судьям катастрофически не хватает залов для работы

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о назначении судей Третьего кассационного суда, размещенного в Петербурге. Общая численность состава достигла полусотни человек. Над большинством из них нависла угроза ничегонеделания. Полностью готовы к работе всего 20 залов заседаний.

Бедственным положением пресс-служба Третьего КАС поделилась 16 октября. «В настоящее время назначено 48 судей из 61, аппарат суда укомплектован на 85 %. В здании суда имеется 20 залов заседаний, полностью готовых к работе, оснащенных системами видео-конференц-связи и аудиопротоколирования», – говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне на портале правовой информации был опубликован указ Владимира Путина о назначении еще двух судей Третьего КАС — Елены Гилязовой и Златы Птоховой.

Третий кассационный суд общей юрисдикции расположен на территории бывшего Суворовского училища на Садовой улице. Официально он начал работу 1 октября. Торжественное открытие провели в закрытом режиме. Не исключено, что в связи с явными недоделками в Третьем КАС. В день открытия суда проходная, где должны размещаться судебные приставы, представляла собой пустую комнату с двумя стульями, столом и свежевыкрашенными подоконниками. Оборудование для проверки посетителей — интроскоп и рамки металлодетектора — к тому времени еще не закупили.





Пресс-служба Третьего КАС рассказала также о визите председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Он состоялся неделю назад, 8 октября, но релиз и фотоотчет опубликованы сегодня. Лебедев подарил Третьему КАС на новоселье гравюру по металлу и отметил высокую нагрузку, которая выпадает на судей.

Председателю ВС показали домовую церковь Воронцовского дворца и Мальтийскую капеллу — католическую церковь ордена мальтийских рыцарей конца 18-го века. Это наследие осталось от Суворовского училища.

В настоящее время Третий КАС активно тратит деньги на текущий и выборочный капитальный ремонт. За полгода он разместил заказы почти на 110 млн рублей. Закупка мебели тоже идет авральными темпами. За три месяца заключены контракты общей стоимостью 20 млн рублей.