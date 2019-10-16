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Власть
16.10.2019 16:53
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Ленобласть может подать в суд на Смольный из-за отмены автобусных маршрутов

Правительство Ленинградской области не исключает, что будет в судебном порядке оспаривать отмену смежных с городом маршрутов после реформы общественного транспорта. 47-й регион готов взять на себя часть направлений, но будет доводить их до метро. 

Комментарий начальника управления по транспорту Ленинградской области Павла Постовалова опубликован на сайте правительства 16 октября. Он касается опубликованного накануне проекта документа планирования, на основе которого будет строиться маршрутная сеть общественного транспорта после проведения реформы. «Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предлагает с лета следующего года отменить 29 автобусных маршрутов, которые сегодня курсируют между поселениями области и городом, – говорит Постовалов. – Речь, в частности, идет про коммерческие автобусы до Всеволожска, Бугров, Новоселья и Форносово. С частью предложенных изменений невозможно согласиться. Поэтому мы продолжим вести диалог с городскими коллегами, руководствуясь соглашением о межрегиональных маршрутах, по которому ни область, ни город не могут в одностороннем порядке менять смежную маршрутную сеть. Мы не исключаем возможности рассмотрения в суде в случае нарушения условий данного соглашения со стороны комитета по транспорту Санкт-Петербурга». 

По данным «Фонтанки», наиболее болезненной для области является ликвидация порядка 20 маршрутов; в их числе несколько направлений до магазинов «Мега», автобусы от станций «Купчино», «Проспект Ветеранов», «Проспект Просвещения», «Московская», «Ломоносовская». Идея везти электричкой  всех пассажиров 530 маршрута от Финляндского вокзала до Всеволожска областных чиновников тоже не вдохновляет.

При этом Постовалов отмечает, что область может стать заказчиком ряда отменяемых автобусов при условии, что «конечной остановкой для них останутся станции метро, а не железнодорожные станции или остановки трамвая «Чижик». «Предлагая лишить людей привычных маршрутов, городские чиновники ломают сформированную десятилетиями единую систему транспортного обслуживания жителей нашей общей агломерации», – говорит чиновник. 


Проект документа планирования был опубликован на сайте Смольного. Согласно ему, к июлю 2020 года будут отменены 278 маршрутов, почти все — коммерческие. Компенсировать транспортную потерю власть собирается тем, что усилит дополнительной техникой существующие социальные маршруты, а также добавит 97 новых. Еще 60 маршрутов изменят трассировку, что также должно восполнить потерю автобусов с буквой «К».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Смольный намерен перестать финансировать несколько десятков смежных с Ленобластью маршрутов, которые обходятся городу в 1,5 млрд рублей ежегодно.

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