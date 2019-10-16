Деловая среда на «Царскосельских холмах»

Строительная компания «Терминал-Ресурс», ведущая комплексное освоение территории в Пушкинском районе, провела очередную деловую встречу с представителями ведущих агентств недвижимости города. Презентация готовых и строящихся объектов в престижном микрорайоне «На Царскосельских холмах» состоялась в офисе продаж застройщика в бизнес-центре «Перспектива»

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Риэлторы задавали представителям застройщика вопросы о развитии социальной инфраструктуры в районе, о качестве строительства, планировках и паркинге, а после экскурсии на объекты поделились своими впечатлениями.

Ольга, риэлтор, опыт работы в сделках с недвижимостью 16 лет:

– Мы уже были знакомы с «Образцовыми кварталами». Мне очень нравится Пушкинский район и эти объекты я с удовольствием рекомендую своим клиентам. Покупатели малоэтажки – это взрослые состоявшиеся люди, которые ценят комфорт, качество, экологию. Они улучшают свои жилищные условия с учётом возможностей района. В основном это семьи с детьми, они самодостаточны, имеют автомобиль на семью, а то и два, хорошо образованы и знают, чего хотят. Им важно иметь просторную кухню-гостиную – в «Образцовых кварталах» как раз предлагаются свободные планировки. Важно, что в квартирах есть индивидуальное отопление. В последнее время малоэтажным жильём всё больше интересуется молодёжь и люди солидного возраста. Их интересуют комфортное и компактное жильё – студии, однокомнатные, жильё такого класса небольшой площади привлекательно по цене.

Елена, риэлтор, специалист по новостройкам:

– Раньше покупатели жилья начинали разговор с цены. Теперь акценты изменились. Покупателя больше интересует, как построен дом, есть ли варианты со свободной планировкой, сколько парковочных мест предусмотрено во дворе, кто живёт по соседству. На рынке жилья большой выбор, банки предлагают все более лояльные ипотечные программы, поэтому покупатель хочет и выбирает лучшее.

Алексей, риэлтор, сотрудничает с несколькими агентствами недвижимости города:

– В «Образцовых кварталах» я был впервые. Обратил внимание на тёплые полы с терморегуляторами. Считаю, это одно из важных преимуществ жилых комплексов. Видно, что дома построены качественно. Квартиры готовы под финишную отделку: полы выровнены, сделана электроразводка, установлены противовзломные двери. Также мне очень понравились панорамные окна. Хорошо выглядят дворы – высажены деревья с кустарниками, оборудованы детские и спортивные площадки, выделены паковочные места. Обо всём этом покупатели спрашивают.

Наталья, риэлтор, руководитель группы:

– На рынке малоэтажного жилья «Образцовые кварталы» – одно из лучших предложений. У застройщика хорошая репутация: объекты строятся качественно и быстро, сдаются раньше срока. Место хорошее – зелёная зона, возвышенность. Многие квартиры имеют видовые характеристики, с территории одно удовольствие наблюдать рассветы и закаты. А рядом дворцы и парки – всего в паре километров. У этого района масса поклонников, и я среди них. У домов красивые фасады, а внутри квартиры ещё лучше. Вы уловили современные тренды – свободные планировки, высокие потолки, индивидуальное отопление. Нравится, как организовано взаимодействие с агентами и с покупателями жилья. Отлажен документооборот, согласована работа с банками. На сделку можно выйти в короткие сроки. И нам, и покупателям взаимодействовать с вами удобно. Во вторичном жилье после переезда, чаще всего, приходится менять окна, проводку, сантехнику, устанавливать счётчики, поэтому лучше немного подождать и приобрести современное жильё. Как только откроются новые детские сады и школы по соседству, я думаю, популярность этого проекта возрастёт многократно. Правда, тогда и цены ощутимо повысятся. Сейчас удачный момент для инвестиций.

Строительная компания «Терминал-Ресурс», отдел продаж застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»





Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya