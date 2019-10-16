Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 64.35р
71.05р
18:28 16.10.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
16.10.2019 18:00
Печать

Деловая среда на «Царскосельских холмах»

Строительная компания «Терминал-Ресурс», ведущая комплексное освоение территории в Пушкинском районе, провела очередную деловую встречу с представителями ведущих агентств недвижимости города. Презентация готовых и строящихся объектов в престижном микрорайоне «На Царскосельских холмах» состоялась в офисе продаж застройщика в бизнес-центре «Перспектива»

Деловая среда на «Царскосельских холмах»

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Риэлторы задавали представителям застройщика вопросы о развитии социальной инфраструктуры в районе, о качестве строительства, планировках и паркинге, а после экскурсии на объекты поделились своими впечатлениями.

Ольга, риэлтор, опыт работы в сделках с недвижимостью 16 лет:

– Мы уже были знакомы с «Образцовыми кварталами». Мне очень нравится Пушкинский район и эти объекты я с удовольствием рекомендую своим клиентам. Покупатели малоэтажки – это взрослые состоявшиеся люди, которые ценят комфорт, качество, экологию. Они улучшают свои жилищные условия с учётом возможностей района. В основном это семьи с детьми, они самодостаточны, имеют автомобиль на семью, а то и два, хорошо образованы и знают, чего хотят. Им важно иметь просторную кухню-гостиную – в «Образцовых кварталах» как раз предлагаются свободные планировки. Важно, что в квартирах есть индивидуальное отопление. В последнее время малоэтажным жильём всё больше интересуется молодёжь и люди солидного возраста. Их интересуют комфортное и компактное жильё – студии, однокомнатные, жильё такого класса небольшой площади привлекательно по цене. 

Елена, риэлтор, специалист по новостройкам:

– Раньше покупатели жилья начинали разговор с цены. Теперь акценты изменились. Покупателя больше интересует, как построен дом, есть ли варианты со свободной планировкой, сколько парковочных мест предусмотрено во дворе, кто живёт по соседству. На рынке жилья большой выбор, банки предлагают все более лояльные ипотечные программы, поэтому покупатель хочет и выбирает лучшее.

Алексей, риэлтор, сотрудничает с несколькими агентствами недвижимости города:

– В «Образцовых кварталах» я был впервые. Обратил внимание на тёплые полы с терморегуляторами. Считаю, это одно из важных преимуществ жилых комплексов. Видно, что дома построены качественно. Квартиры готовы под финишную отделку: полы выровнены, сделана электроразводка, установлены противовзломные двери. Также мне очень понравились панорамные окна. Хорошо выглядят дворы – высажены деревья с кустарниками, оборудованы детские и спортивные площадки, выделены паковочные места. Обо всём этом покупатели спрашивают.

Наталья, риэлтор, руководитель группы:

– На рынке малоэтажного жилья «Образцовые кварталы» – одно из лучших предложений. У застройщика хорошая репутация: объекты строятся качественно и быстро, сдаются раньше срока. Место хорошее – зелёная зона, возвышенность. Многие квартиры имеют видовые характеристики, с территории одно удовольствие наблюдать рассветы и закаты. А рядом дворцы и парки – всего в паре километров. У этого района масса поклонников, и я среди них. У домов красивые фасады, а внутри квартиры ещё лучше. Вы уловили современные тренды – свободные планировки, высокие потолки, индивидуальное отопление. Нравится, как организовано взаимодействие с агентами и с покупателями жилья. Отлажен документооборот, согласована работа с банками. На сделку можно выйти в короткие сроки. И нам, и покупателям взаимодействовать с вами удобно. Во вторичном жилье после переезда, чаще всего, приходится менять окна, проводку, сантехнику, устанавливать счётчики, поэтому лучше немного подождать и приобрести современное жильё. Как только откроются новые детские сады и школы по соседству, я думаю, популярность этого проекта возрастёт многократно. Правда, тогда и цены ощутимо повысятся. Сейчас удачный момент для инвестиций.

Строительная компания «Терминал-Ресурс», отдел продаж застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»


Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      16.10.2019 17:38

      Жилой комплекс бизнес-класс «Сосновка» введен в эксплуатацию

      АО «Cпециализированный застройщик «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка», расположенного в Выборгском районе на проспекте Тореза, д. 77, корп. 1, у границы с одноименным парком.
      ГК «Полис Групп»
      16.10.2019 16:02

      Эксперты ГК «Полис Групп»: У Ленинградской области высокий инвестиционный потенциал

      Ленинградская область заняла первое место по вводу жилья в России. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости.
      предоставлено компанией ARKAN
      16.10.2019 14:12

      Угнанный Hyundai Tucson вернулся к владельцу

      Утром 14 октября на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Hyundai Tucson и сообщил, что его автомобиль пропал с места парковки на севере Петербурга.
      pixabay.com
      16.10.2019 13:36

      7 ноября - круглый стол «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»
      Setl City
      16.10.2019 12:59

      «Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в Московском районе от 2,6 млн рублей

      Компания вывела в продажу новые секции в корпусе 1.2 проекта «Зеленый квартал» в Московском районе. Дом сдается в первой половине следующего года: это хороший вариант для покупателей, которым важно переехать как можно скорее.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      16.10.2019 12:29

      20 октября – Ярмарка готовых квартир в «Новом Оккервиле»

      20 октября с 11:00 до 17:00 на Представительстве в «Новом Оккервиле» пройдет Ярмарка готовых квартир.
      Glorax Development
      16.10.2019 11:52

      Последние квартиры с предчистовой отделкой в Golden City

      В VII квартале жилого комплекса Golden City осталось 14 квартир площадью от 34, 2 кв. м до 81, 2 кв. м с предчистовой отделкой. Они расположены в уютной 6-этажной секции дома, среди планировок можно выбрать вид на Финский залив или на благоустроенный внутренний двор.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 11:02

      Группа «Эталон» открыла продажи квартир в новом проекте «Квартал Che»

      Группа «Эталон» объявляет о старте продаж нового проекта бизнес-класса «Квартал Che», который будет возведен в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.10.2019 10:59

      Объем продаж недвижимости бизнес-класса «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге вырос почти вдвое

      ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила операционные результаты за девять месяцев 2019 года.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 10:34

      Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 26% за 9 месяцев 2019 года

      Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за девять и три месяца, завершившиеся 30 сентября 2019 года, на основе управленческой отчетности Компании.
      shutterstock.com
      15.10.2019 18:00

      Центр развития – на Царскосельских холмах

      В Пушкинском районе, где ведёт комплексное освоение территории группа компаний «Центр развития», продолжает формироваться благополучная социальная среда. Осенью по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры».
      Setl City
      15.10.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Стрижи»

      Компания представляет новое уникальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в ЖК «Стрижи в Невском» по цене от 162 тыс. руб./м2.