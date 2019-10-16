М-11 от Петербурга до Москвы уже присоединили к КАД. Прокатись с «Фонтанкой» за месяц до открытия

В ноябре последний участок платной трассы между Петербургом и Москвой примет первых автомобилистов. Сейчас М-11 готова на 92%. Тестируем последний участок.

«Фонтанка.ру»

16 октября первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов заявил: 15 ноября трасса М-11 целиком будет в строительной готовности, документы будут оформлены. Точную дату открытия движения по последнему участку платной дороги он не назвал, но обозначил диапазон – «ноябрь».

На последних 34 км платной магистрали, от 646-го км (пересечение М-11 с трассой А-120 в районе Тосно) до развязки с КАД в районе Пулковского шоссе, уже практически везде уложен асфальт, в том числе и на всех путепроводах. Сейчас завершаются работы по монтажу барьерного ограждения, опор освещения и нанесение разметки. Единственное исключение – левое направление по мосту через реку Ижора. Там сейчас заканчивают с устройством гидроизоляции с последующей укладкой асфальта.

На трассе активно работают инженеры-геодезисты, которые снимают с элементов дороги мерки – нет ли каких-то подвижек в конструкциях. Говорят: «Все в порядке».





Заканчивается отделка в тоннеле под железнодорожными путями Варшавского направления, который называют гордостью строителей трассы. Пути для поездов расположены на 15-метровой насыпи. Чтобы провести М-11 над ней, потребовалось бы построить достаточно длинный пролет путепровода. Трассу решили проложить сквозь неё. Для этого пришлось сначала создать металлический экран из стальных труб диаметром 1,1 м при помощи проходческого щита, разместить в трубах арматуру и закачать туда раствор. Под защитой экрана прокладывали уже непосредственно сам тоннель: убирали грунт и бетонировали основание, стены и перекрытия. При этом движение по железной дороге не перекрывали, но самые сложные операции старались проводить все же во время технологических окон. Для контроля установили датчики, сигнализирующие о возможной просадке.

На данный момент нанесено 50% разметки, установлено 70% мачт освещения, 75% барьерного ограждения, а также 25% шумозащитных экранов. Доделывают дорогу более 1000 человек и более 200 единиц техники.