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Общество
16.10.2019 17:08
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С Васильевского к Черному морю: редкую птицу, изъятую прокуратурой из «Трогательного музея сов», могут выпустить на юге

Из «Трогательного музея сов» в Петербурге забрали сипуху Варвару: как 16 октября объяснили «Фонтанке» в комитете по природопользованию, специалистов ведомства на 2-ю линию Васильевского острова пригласили в ходе прокурорской проверки. 

Причиной изъятия хищника ведомства называют отсутствие документов на сову. Создатель же музея Валентин Семёнов считает, что шестимесячную птицу забрали несправедливо и не вовремя: претензий к условиям содержания ему не предъявили, проблема оказалась лишь бумажная. Питомник «Белый кречет» в Самарской области, откуда предприниматель и привёз сипуху, не успел выслать оригинал и копию договоров, а отдал только справку о том, что передает сову в пользование. Этого оказалось недостаточно. По словам Семёнова, происходящее грозит погубить «Трогательный музей сов»: проект испытывает финансовые трудности, а теперь и недавно появившийся инвестор может отказаться его поддерживать. 

Петербуржец подчёркивает, что именовать музей «контактным зоопарком» неверно: посетителям не гарантируют физический контакт с совами, которые «находятся в свободном полете». Сипуха отличается от своего напарника более светлой окраской и знаменита круглым, будто лунообразным лицом (на предоставленном музеем снимке сипуха — та, что более желтая). 

С Васильевского к Черному морю: редкую птицу, изъятую прокуратурой из «Трогательного музея сов», могут выпустить на юге


– Я просил комитет не забирать совушку, оставить её у меня до решения дела, в чём мне было отказано. А теперь совушка в стрессе на новом месте и может отказываться от пищи, что может привести к проблемам со здоровьем, – поделился с «Фонтанкой» Валентин.

Сейчас в музее осталась только бородатая неясыть.

Петербургская прокуратура отправила Варвару в реабилитационный центр «Зелёный попугай». По словам директора птичьего госпиталя Владимира Романова, сипуха поступила в неплохом состоянии, но отправить на волю её пока невозможно.

– Как только Росприроднадзор нам разрешит, мы выпустим. Это зависит сейчас не от нас, потому что любая дикая редкая птица, условно говоря, – народное достояние. Специальные органы выносят решение, часто консультируются с профессиональными специалистами-орнитологами, учитывается коллегиальное мнение. Если решат, то, конечно, мы её сразу отпустим на юг, где она должна жить, на Чёрное море, грубо говоря. Вообще сипуха живёт на юге страны, но и там она является редким событием, потому что её основной ареал проходит по Европе, в более южных местах, – объяснил он и рассказал, что это не первый случай, когда сотрудникам передают обитателей питомников и контактных зоопарков, а животным всё-таки лучше в естественной среде обитания. 

В комитете по природопользованию сообщили, что окончательно определиться и с судьбой сипухи, и с тем, виноват ли её хозяин, получится только после 28 октября. Именно на эту дату назначено рассмотрение дела об административном правонарушении.

 


© Фонтанка.Ру
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