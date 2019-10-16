Вокруг «Петроградской» коммунальщики ищут рубильники. На сетях «Ленэнерго» авария

С десяток зданий попали в зону отключения из-за аварии на сетях в районе станции метро Петербурга «Петроградская» днем 16 октября. Все, у кого моргал свет, могли переключиться на резервные схемы электроснабжения.

По словам читателей «Фонтанки», электричества в зданиях у площади Льва Толстого нет с половины третьего. В ПАО «Ленэнерго» нашему изданию подтвердили технологическое нарушение на кабельной линии и отметили, что у всех попавших в зону аварии абонентов есть возможность подключиться через второй ввод – в случае, если света все же нет, обратиться стоит к управляющей компании.

В районной администрации добавили, что через два часа после аварии практически всех абонентов, а их около десяти, вновь подключили к сети.



