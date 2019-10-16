Путин разрешил полицейским выносить «официальные предостережения». До этого их слова ни к чему не обязывали

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Закон «О полиции», наделяющие сотрудников ведомства новыми полномочиями. Соответствующий документ 16 октября опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки позволяют полицейским объявлять гражданам предостережение о недопустимости действий, «которые создают условия для совершения преступлений или административных правонарушений». Также правоохранители смогут предостерегать от продолжения антиобщественного поведения.

Ранее такое право было только у ФСБ и прокуратуры, сотрудники МВД потеряли его, когда милиция стала полицией. Впрочем, это не мешало стражам порядка предупреждать митингующих и обещать им ответственность. Как объяснил глава юридической службы объединения юристов «Апология протеста» Алексей Глухов, юридической значимости в этом не было: полицейские, скорее, разъясняли законодательство.

Форма предостережения и конкретные сотрудники, которые будут уполномочены его выдавать, остаются на откуп МВД.



