Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 64.35р
71.05р
18:29 16.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
16.10.2019 16:20
Печать

Несовершеннолетняя трофи-рейдерша в Новогорелово пыталась обуздать чужой УАЗ, но силы оказались неравны

Подрабатывающая домработницей несовершеннолетняя петербурженка своим обязанностям предпочла любимое хобби и села за руль хозяйского УАЗа. Грязь найти не успела, но с препятствием встретилась. 

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об угоне УАЗа поступило в дежурную часть ОМВД по Ломоносовскому району 15 октября. Владелец машины обозначил широкий временной диапазон, в который не видел свой автомобиль. Якобы он припарковал УАЗ возле дома 11/6 по улице Современников в Новогорелово в девять вечера 13 октября и заметил его отсутствие в три часа ночи 15-го числа. 

Позже 45-летний таксист все же рассказал правду. День 14-го числа он и правда провел вдали от машины, зато из окон его квартиры на УАЗ посматривала 16-летняя дочь друзей, которая помогает ему как домработница. Петербургская школьница  решила, что пора идти кататься, взяла ключи, завела машину и поехала. В ДТП она попала во дворе того же дома и, испуганная, позвонила владельцу. Первым рефлексом таксиста стало желание защитить дочь своих друзей, отсюда и появилось заявление об угоне. 

Владелец машины отказался рассказать «Фонтанке», куда именно врезалась девушка. Судя по ее странице в соцсетях, школьница не впервые находилась в салоне УАЗа. Вместе с владельцем и другими автолюбителями она периодически участвовала в трофи-гонках. 

Как сообщили в региональном управлении МВД, уголовное дело возбуждено по факту угона. Школьницу отпустили под подписку о невыезде.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      16.10.2019 17:38

      Жилой комплекс бизнес-класс «Сосновка» введен в эксплуатацию

      АО «Cпециализированный застройщик «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса бизнес-класса «Сосновка», расположенного в Выборгском районе на проспекте Тореза, д. 77, корп. 1, у границы с одноименным парком.
      ГК «Полис Групп»
      16.10.2019 16:02

      Эксперты ГК «Полис Групп»: У Ленинградской области высокий инвестиционный потенциал

      Ленинградская область заняла первое место по вводу жилья в России. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости.
      предоставлено компанией ARKAN
      16.10.2019 14:12

      Угнанный Hyundai Tucson вернулся к владельцу

      Утром 14 октября на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Hyundai Tucson и сообщил, что его автомобиль пропал с места парковки на севере Петербурга.
      pixabay.com
      16.10.2019 13:36

      7 ноября - круглый стол «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»
      Setl City
      16.10.2019 12:59

      «Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в Московском районе от 2,6 млн рублей

      Компания вывела в продажу новые секции в корпусе 1.2 проекта «Зеленый квартал» в Московском районе. Дом сдается в первой половине следующего года: это хороший вариант для покупателей, которым важно переехать как можно скорее.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      16.10.2019 12:29

      20 октября – Ярмарка готовых квартир в «Новом Оккервиле»

      20 октября с 11:00 до 17:00 на Представительстве в «Новом Оккервиле» пройдет Ярмарка готовых квартир.
      Glorax Development
      16.10.2019 11:52

      Последние квартиры с предчистовой отделкой в Golden City

      В VII квартале жилого комплекса Golden City осталось 14 квартир площадью от 34, 2 кв. м до 81, 2 кв. м с предчистовой отделкой. Они расположены в уютной 6-этажной секции дома, среди планировок можно выбрать вид на Финский залив или на благоустроенный внутренний двор.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 11:02

      Группа «Эталон» открыла продажи квартир в новом проекте «Квартал Che»

      Группа «Эталон» объявляет о старте продаж нового проекта бизнес-класса «Квартал Che», который будет возведен в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.10.2019 10:59

      Объем продаж недвижимости бизнес-класса «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге вырос почти вдвое

      ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила операционные результаты за девять месяцев 2019 года.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 10:34

      Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 26% за 9 месяцев 2019 года

      Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за девять и три месяца, завершившиеся 30 сентября 2019 года, на основе управленческой отчетности Компании.
      shutterstock.com
      15.10.2019 18:00

      Центр развития – на Царскосельских холмах

      В Пушкинском районе, где ведёт комплексное освоение территории группа компаний «Центр развития», продолжает формироваться благополучная социальная среда. Осенью по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры».
      Setl City
      15.10.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Стрижи»

      Компания представляет новое уникальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в ЖК «Стрижи в Невском» по цене от 162 тыс. руб./м2.