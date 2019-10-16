Несовершеннолетняя трофи-рейдерша в Новогорелово пыталась обуздать чужой УАЗ, но силы оказались неравны

Подрабатывающая домработницей несовершеннолетняя петербурженка своим обязанностям предпочла любимое хобби и села за руль хозяйского УАЗа. Грязь найти не успела, но с препятствием встретилась.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об угоне УАЗа поступило в дежурную часть ОМВД по Ломоносовскому району 15 октября. Владелец машины обозначил широкий временной диапазон, в который не видел свой автомобиль. Якобы он припарковал УАЗ возле дома 11/6 по улице Современников в Новогорелово в девять вечера 13 октября и заметил его отсутствие в три часа ночи 15-го числа.

Позже 45-летний таксист все же рассказал правду. День 14-го числа он и правда провел вдали от машины, зато из окон его квартиры на УАЗ посматривала 16-летняя дочь друзей, которая помогает ему как домработница. Петербургская школьница решила, что пора идти кататься, взяла ключи, завела машину и поехала. В ДТП она попала во дворе того же дома и, испуганная, позвонила владельцу. Первым рефлексом таксиста стало желание защитить дочь своих друзей, отсюда и появилось заявление об угоне.

Владелец машины отказался рассказать «Фонтанке», куда именно врезалась девушка. Судя по ее странице в соцсетях, школьница не впервые находилась в салоне УАЗа. Вместе с владельцем и другими автолюбителями она периодически участвовала в трофи-гонках.

Как сообщили в региональном управлении МВД, уголовное дело возбуждено по факту угона. Школьницу отпустили под подписку о невыезде.



