Эксперты ГК «Полис Групп»: У Ленинградской области высокий инвестиционный потенциал

ГК «Полис Групп»

Ленинградская область заняла первое место по вводу жилья в России. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости.

По данным издания, с июня 2018 года по июнь 2019 года в 47-м регионе ввели 1,221 кв. м жилья на 1 человека. При этом на 1 жителя Ленобласти сегодня приходится 29 кв. м площади.

«Ленинградская область является лидером по объему ввода жилья за прошедший год и наша компания считает себя сопричастной этому показателю, так как является одним из лидеров по строительству в регионе, – комментирует директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. – Мы реализовали 5 крупных проектов на территории городов Мурино и Кудрово, помимо жилья также возвели 10 детских садов, 2 школы, обустроили внутренние дворы, построили паркинги».

По словам эксперта, еще 10 лет назад в Ленобласти практически не строились новые жилые комплексы, сегодня же активно застраиваются приграничные к мегаполису территории, строительство также идет несколько вглубь в региональные центры, которые находятся на расстоянии 35-40 км от Санкт-Петербурга.

«Ленинградская область помимо увеличения жилищного фонда получила также высокий инвестиционный потенциал – она стала интересна для бизнеса с точки зрения размещения предприятий, объектов сервиса и торговли, получила мощный импульс для строительства дорожной сети, которая пока все-таки остается одной из основных проблем региона. Но область пока предлагает доступное жилье, активными покупатели выступают как петербуржцы, так и жители других регионов», – отметила Ольга Ульянова.

На 1 октября 2019 года ГК «Полис Групп» занимает первое место по вводу жилья в Ленинградской области*. С начала года девелопер ввел более 197 тыс. кв. м в Кудрово и Мурино – 7 домов в общей сложности на 7 398 квартир. Это последняя очередь ЖК «Вернисаж» в Кудрово – д. 8 и две очереди в ЖК «Краски лета». В настоящее время компания ведет строительство последней, пятой, очереди этого проекта и школы на 1175 мест. А также завершает возведение ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово рядом с парком Оккервиль. Готовность объекта составляет около 90%.

*Данные Единый реестр застройщиков

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Вернисаж" – Застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://tin-group.spb.ru/customers/documents

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК "ПаркЛэнд" - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents