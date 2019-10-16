Депутаты отложили поправки в ОСАГО. Испугались роста тарифов

Рассмотрение правительственного законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО отложили. Депутаты испугались возможного роста этих самых тарифов.

На заседании Совета Думы было решено приостановить рассмотрение поправок в ОСАГО. По решению депутатского корпуса законопроект сняли с рассмотрения в Госдуме в первом чтении. Как пояснил журналистам 16 октября заместитель министра финансов Алексей Моисеев, это связано с опасениями роста тарифов на автогражданку, пишет «Интерфакс».

«Депутаты опасаются риска роста тарифов в ОСАГО. Честно говоря, я не согласен с таким подходом, законопроект выстраивался так, что баланс складывается в пользу потребителя. Есть люди, которые считают иначе. Если они нас убедят, посмотрим, что делать дальше. Будем обсуждать тему», – цитирует издание Моисеева.

Насколько может затянуться рассмотрение законопроекта, замминистра прогнозировать отказался.

Законопроект разработан Министерством финансов РФ. Он дает страховщикам возможность учитывать при определении стоимости полиса индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. К примеру, они смогут учитывать грубые нарушения ПДД, совершенные водителем. Помимо этого предлагается отменить территориальный и мощностный коэффициенты, а вместо них дать страховщикам больше тарифной свободы. А также увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.



