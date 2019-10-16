Свело ногу и влетел в столб: в Чебоксарах в ДТП с троллейбусом пострадали как минимум полтора десятка человек

В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах 16 октября пострадали, по разным данным, от 14 до 17 человек, в том числе дети. СМИ называют предварительную причину: у водителя свело ногу.

По данным местного портала «Про Город», на проспекте Тракторостроителей около 14:30 троллейбус №1 на скорости врезался в опору ЛЭП. По предварительной информации, пострадали 14 человек.

РИА «Новости» со ссылкой на УГИБДД даёт 19 пострадавших – 11 взрослых и 7 детей, все без тяжёлых травм. «У водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб», – цитирует агентство представителя ведомства.





На кадрах с места ДТП видно, что переднюю дверь вырвало, стекло рядом с ней разбито. В салоне упали кресла и опора с поручнем около центральных дверей.

Видео: YouTube/ProГород Чебоксары

На месте работают сотрудники ДПС и полиция.