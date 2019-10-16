Защитник «Зенита» Маммана был прооперирован в Испании

Футболист «Зенита» Эмануэль Маммана благополучно перенес операцию в Испании на колене. Как сообщает 16 октября пресс-служба петербургской команды, итоговое заключение и общий срок восстановления футболиста будут определены в ближайшие дни.

Защитник сине-бело-голубых получил повреждение передней крестообразной связки левого колена в игре 12-го тура РПЛ против «Урала».

Для Мамманы это второй разрыв крестообразных связок за два года. В профессиональном спорте эта травма считается одной из самых тяжелых.

Маммана стал игроком «Зенита» 31 июля 2017 года. Петербуржцы купили его у «Лиона» за 16 млн евро. Всего защитник сыграл за «Зенит» в 38 матчах. 26 из них (все в стартовом составе) пришлись на первый сезон (2017/18) аргентинца в составе сине-бело-голубых. Уже в сезоне-2018/19 Маммана из-за проблем со здоровьем (в том числе из-за первого разрыва крестообразных связок) сыграл всего в 11 матчах (8 в старте).

Ранее операцию перенес еще один игрок «Зенита». 22-летний полузащитник из Бразилии Малком повредил проксимальный мышечно-сухожильный переход прямой мышцы левого бедра. Сухожилие, о котором идет речь, играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.



