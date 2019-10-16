Тбилиси готов к экстрадиции подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной. Тот апеллирует к Страсбургу

Хакер Ярослав Сумбаев, имеющий двойное гражданство, будет выдан России. Распоряжение об экстрадиции подозреваемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной выпущено Минюстом страны. Мужчину задержали осенью 2018 года по другому делу — о незаконном ношении оружия и подделке документов.

О документально оформленном решении грузинских властей поздно вечером 15 октября сообщило грузинское издание Imedi News со ссылкой на пресс-службу министерства. 28-летний гражданин России и Израиля уже видел распоряжение, но до экстрадиции намерен обратиться в Страсбургский суд, требуя приостановки выдачи Москве.

Летом, напомним, Сумбаев запросил политического убежища в закавказском государстве, но городской суд Тбилиси не нашёл для этого оснований. Тем не менее процесс затормозил экстрадицию, которая изначально была намечена на май.

Сумбаев — основной, но не единственный подозреваемый в убийстве Шишкиной. По делу проходят также два петербуржца — предполагаемый киллер 18-летний Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний подросток, выполнявший роль подстрекателя.



