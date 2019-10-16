Подорожание на 40% не проблема, пока летают по России. ФАС не смутил рост стоимости билетов «Победы»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс не будут вводить санкции для «Победы», которая увеличила стоимость авиабилетов на свои заграничные рейсы.

Так, замминистра транспорта Александр Юрчик заявил, что министерство внимательно изучит ситуацию с повышением цен на 40% совместно с коллегами из ФАС, цитирует его РБК 16 октября. https://rns.online/transport/V-FaS-prokommentirovali-rost-tsen-na-bileti-Pobedi-2019-10-16/ Однако антимонопольное ведомство поспешило озвучить свою позицию, которая оказалась лишь пространным порицанием.

«Выжимание» дополнительных сборов с пассажиров за исправление опечаток в билетах или при регистрации на рейс идет вразрез с политикой прозрачности и клиентоориентированности, проводимой группой «Аэрофлот», — заявили в ФАС.

И тут же добавили, что пока авиакомпания летает по России — проблемы ей не грозят.





«Вмешательство ФАС не потребуется, пока «Победа» развивает внутреннюю маршрутную сеть, сохраняя доступные цены на внутрироссийских направлениях», — сообщили в ведомстве.

Как писала «Фонтанка», авиакомпания «Победа» хочет поднять цены на билеты для рейсов, которые выполняются из-за границы в Россию. Цена подскочит сразу на 25 евро, или 1800 рублей по курсу ЦБ. Причина — решение Мосгорсуда, который удовлетворил требование транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру взимать с вылетающих из-за рубежа пассажиров 25 евро за регистрацию на стойках аэропортов.