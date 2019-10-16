Лифт в бизнес-центре «Мельник» сорвался после попадания постороннего предмета в шахту

Стала известна причина падения пассажирского лифта в бизнес-центре «Мельник» на улице Профессора Качалова. В новом здании продолжаются строительно-монтажные работы, в шахту угодил посторонний предмет.

Обстоятельства утреннего происшествия 16 октября «Фонтанке» раскрыли в компании «Штаймберг». Она обслуживает лифты в «Мельнике».

«На верхних этажах бизнес-центра до сих пор ведутся ремонтные работы. Кабина лифта специально обшита изнутри, чтобы ее не повредить, – сообщили в «Штаймберге». – В лифте перевозятся строительные материалы, грузы, мусор. В связи с этим в шахту попал посторонний предмет. В данной ситуации при движении кабины грамотно сработала система безопасности, и лифт сел на ловители».

По словам представителя компании Ирины Тур, в «Мельнике» установлены импортные лифты Steimberg. Их регулярно осматривают, последнее обследование датировано 15 октября.





О нечистом интерьере лифта «Фонтанке» сообщали также пассажиры, находившиеся внутри. После того, как кабину сорвало с девятого этажа, они пролетели метра полтора и резко остановились. С потолка посыпалась пыль.

Одиннадцатиэтажный бизнес-центр находится в Невском районе Петербурга. Он недавно сдан в эксплуатацию, но управляющая компания «КВС» по-прежнему ищет якорного арендатора. Читатели «Фонтанки» подтверждали, что многие площади в «Мельнике» еще пустуют.