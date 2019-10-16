Припаркованные машины под ударом. На Захарова «Субару» во дворах разогналась так, что совершила прыжок

ДТП в отдельные дни как будто группируются по «образу и подобию». Среда, 16 октября, в Петербурге стала днём аварий с припаркованными машинами.

Ночью массовые ДТП с участием стоящих автомобилей произошли на улице Латышских Стрелков (там разлетелись такси «Солярис» и «Мустанг» с иностранными номерами и ребёнком на борту) и на проспекте Луначарского (у «Хонды» вырвало колесо, а припаркованную легковушку закинуло на тротуар).

В аварии на улице Маршала Захарова, 9, тоже фигурирует «Хонда», но уже как «потерпевшая». «Субару» двигалась по дворам с такой энергией, что перескочила через поребрик и газон, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Повреждения получили две стоящие машины.





«Хонда» сильно пострадала, не снял просто, – рассказывает Иван. – Колесо завернуло глубоко от удара, и заднюю часть всю повело».