Там где маршрутке можно, новому автобусу нельзя. Для транспортной реформы не хватает почти 600 остановок и 4,5 млрд рублей

Грядущие изменения маршрутной сети Петербурга в исполнении комитета по транспорту продолжают генерировать сложности – автобусам, которые заменят 271 исчезающих маршрутов с буквой «К», пока негде останавливаться.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как сообщили 16 октября «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры(КРТИ), ведомство заказало проектирование 82 остановок. В ближайшее время будут подписаны госконтракты на создание проектов еще 63 остановок. При этом для реализации разработанной их коллегами из комтранса транспортной реформы нужно 590 построенных остановок к 15 июлю 2020 года.

В адресной программе комитета изначально предполагалось, что в 2019 году будет построено 2 остановки. КРТИ сказал – КРТИ сделал: новые остановочные пункты появились на Кушелевской дороге и Ольховой улице. Тем временем для реализации масштабной транспортной реформы, в рамках которой городские власти сократят 278 маршрутов, осталось построить 588.

Маршрутка – автобус с буквой «К» – могла останавливаться в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте. Городские автобусы же обязаны подбирать и высаживать пассажиров именно на остановочных пунктах. Правильная, с точки зрения закона, автобусная остановка подразумевает не только павильон и табличку, но и «дорожный карман» – соответствующее расширение проезжей части.

Как заявили в КРТИ, в 2019 году на обустройство остановочных пунктов предусмотрено 150 млн рублей, а в 2020-2021 планируется выделять на это по 50 млн рублей ежегодно. Как подсказывают осведомленные собеседники «Фонтанки», сейчас стоимость 590 остановок оценивается в 4,5 млрд рублей.





Стоимость одного остановочного пункта может переваливать и за 10 млн рублей. Зачастую процесс его обустройства требует выноса инженерных сетей, что и делает работу такой дорогой. Иногда, КРТИ может сделать этот процесс более дешевым, включив организацию остановки в программу по ремонту дорог. В этом году так появится 11 посадочных площадок общей стоимостью в 6,2 млн рублей.

Ранее одним из вариантов решения проблемы представители власти называли обустройство временного варианта остановки. В КРТИ «Фонтанке» сообщили, что такими вопросами не занимаются.

Стоит вспомнить, что полномочия по организации остановок перешли к КРТИ от комитета по транспорту в 2017 году. На тот момент в комитете уже четко знали, что будут реформировать сеть в 2020. По информации «Фонтанки», список необходимых остановок поступил в КРТИ еще в прошлом году. Однако на тот момент (как впрочем и сейчас) городским правительством не были утверждены конкретные параметры новой маршрутной сети, а значит невозможно было точно знать потребуется ли та или иная остановка.

Вариант решения проблемы с остановками еще летом в интервью «Фонтанке» предложил один из идеологов реформы, замдиректора ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Процкий. «В конце концов в некоторых местах на первых порах можно обойтись наличием табло и знака остановки. Мы сейчас пытаемся проработать варианты временных остановок, как это в свое время делалось в Москве», – говорил Процкий. В «Организаторе перевозок» и в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова не высказали своего мнения о таком решении проблемы.

Помимо КРТИ частью остановок занимается комитет по благоустройству. Из 6,5 тысяч остановочных пунктов в Петербурге на его балансе находятся около 3 тысяч. Произошедшие изменения в части КБ также не впечатляют: ООО «Фавор-Гарант» по единственному контракту с центром комплексного благоустройства смонтировало в 14 районах 23 штуки: 10 — типа «стандарт», 12 – «стандарт-облегченный» и один «облегченный» (на Херсонской, 45). Общая стоимость — 10 млн рублей.

В плане закупок ведомства значится тот же объем на 2020 и 2021 годы, но план размещался год назад, когда транспортная реформа еще не стучалась так отчетливо в двери Смольного. Сейчас в проекте бюджета на следующие три года в каждый из них дописали еще по одному нулю, теперь на павильоны предполагается тратить по 100 млн ежегодно.

Сергей Малинин, который исполняет обязанности председателя комблага с начала недели, увеличение финансирования связывает с возросшей популярностью «умных остановок». Как рассказал «Фонтанке» чиновник, в целом порядка 600 павильонов должны появиться на месте старых, либо там, где сейчас только столб с табличкой. Не исключил он появления конструкций и на новых маршрутах.





«Все это будет согласовываться комитетом по транспорту, исходя из совокупности факторов, таких как востребованность маршрута», – говорит Малинин. Понять наверняка, сколько именно павильонов поставит в следующем году комблаг, сложно: нынешний стандарт умной остановки (только сам конструктив) — это 700-800 тысяч. Однако есть места, где умные павильоны ставить просто нецелесообразно, а какая-никакая крыша над головой пассажирам нужна уже сейчас.

В конфиденциальных беседах многие собеседники нашего издания из городского правительства высказывают сомнения в том, что реформа вообще будет реализован. Финансовый блок, который, как уже писала «Фонтанка», не учел нужды транспортной реформы в проекте бюджета на следующий год, и в лице вице-губернатора Евгения Елина и лице главы комитета финансов Алексея Корабельникова о грядущей реформе и вовсе говорит, как об открытом вопросе.

«Технически, конечно, поправкой губернатора мы можем предусмотреть соответствующие средства, – сказал 16 октября глава комфина Алексей Корабельников после внесения проекта бюджета на 2020 год на утверждение в городской парламент. – Но здесь вопрос не в ресурсах, а принципиальный — идем ли мы по этому пути или не идем. Этот вопрос находится в стадии обсуждения. В течение следующих нескольких недель нам очень важно точку в этом вопросе поставить».

Напомним, что помимо проблемы с организацией остановок, есть еще несколько весьма сложных моментов. В частности, предполагается, что в рамках реализации реформы потребуется более 2,3 тысяч новых автобусов. При этом коммерческие перевозчики, которые по задумке Смольного и должны приобрести новую технику, даже приблизительно не могут знать кому и сколько конкретно автобусов нужно купить. Понимание необходимых объемов придет к ним только после того, как маршруты будут разыграны на госзакупках. Не готова и комплексная информационная система управления общественным транспортом.

Михаил Грачев, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»