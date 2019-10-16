Почти половина россиян слышали про Грету Тунберг, но не хотели бы иметь похожих на нее детей

Ставшую известной на весь мир после выступления в ООН шведскую школьницу Грету Тунберг теперь хорошо знают и в России. У нас к ее деятельности в целом относятся положительно, но почти никто не хотел бы, чтобы его дети и внуки были бы похожи на европейскую экоактивистку.

Спросил соотечественников про Грету Тунберг ВЦИОМ, итоги опубликовал 16 октября. Слышали имя 16-летней активистки 37% россиян. В основном с именем Тунберг ассоциируется образ борца за экологию (40%), каждый десятый вспомнил выступление в ООН (11%). Еще 9%, как президент Владимир Путин, считают выступления школьницы несамостоятельными.

Пылко ратующую за климат Грету в основном в России воспринимают безразлично (13%). Негативные эмоции (12%) встречаются чуть чаще позитивных (11%).

Деятельность девушки 40% воспринимают положительно, 31% безразлично, 27% — отрицательно (27%). Положительная оценка связана с борьбой за окружающую среду, а негативисты считают, что дети должны ходить в школу, а не заниматься проблемами экологии.





45% считают, что агрессивность шведской школьницы, которую она демонстрирует, обращаясь к политикам, недопустима.

«Большинство слышавших о Грете Тунберг не хотели бы, чтобы их дети или внуки были похожи на нее (75%)», – говорится в релизе ВЦИОМ.

Эмоциональность, неравнодушие и агрессия школьницы вызывают у окружающих разную реакцию. Шварценеггер предоставил Грете автомобиль «Тесла» для экологичных поездок. А Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу речи подростка. Президент РФ назвал Тунберг доброй и искренней девочкой, но отметил, что взрослые должны оградить детей от «излишних эмоций, которые могут разрушить личность».