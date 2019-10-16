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Общество
16.10.2019 15:30
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Почти половина россиян слышали про Грету Тунберг, но не хотели бы иметь похожих на нее детей

Ставшую известной на весь мир после выступления в ООН шведскую школьницу Грету Тунберг теперь хорошо знают и в России. У нас к ее деятельности в целом относятся положительно, но почти никто не хотел бы, чтобы его дети и внуки были бы похожи на европейскую экоактивистку.

Спросил соотечественников про Грету Тунберг ВЦИОМ, итоги опубликовал 16 октября. Слышали имя 16-летней активистки 37% россиян. В основном с именем Тунберг ассоциируется образ борца за экологию (40%), каждый десятый вспомнил выступление в ООН (11%). Еще 9%, как президент Владимир Путин, считают выступления школьницы несамостоятельными. 

Пылко ратующую за климат Грету в основном в России воспринимают безразлично (13%). Негативные эмоции (12%) встречаются чуть чаще позитивных (11%).

Деятельность девушки 40% воспринимают положительно, 31% безразлично,  27% — отрицательно (27%). Положительная оценка связана с борьбой за окружающую среду, а негативисты считают, что дети должны ходить в школу, а не заниматься проблемами экологии.


45% считают, что агрессивность шведской школьницы, которую она демонстрирует, обращаясь к политикам, недопустима.

«Большинство слышавших о Грете Тунберг не хотели бы, чтобы их дети или внуки были похожи на нее (75%)», – говорится в релизе ВЦИОМ.

Эмоциональность, неравнодушие и агрессия школьницы вызывают у окружающих разную реакцию. Шварценеггер предоставил Грете автомобиль «Тесла» для экологичных поездок. А Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу речи подростка. Президент РФ назвал Тунберг доброй и искренней девочкой, но отметил, что взрослые должны оградить детей от «излишних эмоций, которые могут разрушить личность».

 

Справка:

Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

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