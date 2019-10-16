Макаров послал "зеленую метку" экс-главе ФСО Мурову. Спикер не принимает его в клуб

Депутаты ЗакСа вновь решили дать защитный статус частной земле на Петроградской стороне. Эта дорога гарантированно ведет в Верховный суд, но район для посторонних - не резиновый.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Очередная серия градозащитного сериала была показана в Мариинском дворце 16 октября. Спикер парламента Вячеслав Макаров анонсировал ее за неделю, – когда, стоя у дома № 23 по Большой Разночинной, обратился к помощнику: «А ты в понедельник идешь, оформляешь, вносишь всю эту территорию в зону зеленых насаждений». Сказано — сделано: преобразование стройплощадки на Петроградской стороне в сквер оперативно внесли в повестку ЗакСа, справедливо ожидая судов. Застройщик-тяжеловес сразу нацелился на Верховный суд.

«Оставьте в покое центр», – в который уже раз с трибуны провозгласил спикер 16 октября. – Школы не строим, детские сады не строим, стадионы не строим, а клубные дома – строим». Обращался он и к чиновникам, которые выдают разрешение на строительство в исторической части города, и к самим компаниям. В случае с Большой Разночинной речь идет о доме в 57 квартир, который возводит ООО «Орион». На стройку пожаловались жители окрестных домов, которые считают: здания намерено "отлакировали" на бумаге, чтобы сделать вывод: дополнительного усиления в связи с работами по соседству не требуется.

Депутаты откликнулись одобрением: по словам Максима Резника, пришло время найти виноватых в том, что подобные ситуации периодически повторяются. Алексей Ковалев предложил разработать некий упрощенный порядок внесения участков в список зеленых насаждений в «пожарных» случаях.

«Отведем определенный период; скажем, раз в квартал будем формировать закон, где депутаты, представляющие различные районы, могут внести предложения по всей территории, – пояснил он свою позицию «Фонтанке» – Потому что обычная процедура тянется долго, – год, а то и больше».





В общем, стало ясно, что за внесением участка в ЗНОП дело не станет; так и произошло — документ о защитном статусе участка одобрили в первом чтении.

К вопросу Большой Разночинной Макаров вернулся и в ходе брифинга после заседания: «Поставьте себя на место жителей, которые там проживают не десятилетия, а столетия, из поколения в поколение. Приходят люди, богатые, начинается строительство, разрушаются соседние дома, требуется ремонт квартир, подъездов, подвалов. Возьмите дом, расселите коммунальные квартиры, сделайте отдельные и проживайте. Это будет и программа расселения. Мы же понимаем, что такое – прийти на необремененную землю и построить. Кто оказывается в выигрышном положении? Так называемые инвесторы».

Так называемые инвесторы в данном случае — это «Бронка Групп», которой и принадлежит застройщик. Основными ее бенефициарами являются семьи генерала ФСБ в отставке Николая Негодова и экс-главы ФСО России Евгения Мурова. Количество представителей высшего офицерства, виртуально встретившихся на пустыре Петроградской стороны, зашкаливает, но пока все мирно, хотя и решительно.

«Реализация проекта проходит исключительно на основании разрешения на строительство и в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, – сообщили «Фонтанке» в ООО «Бронка Групп». - При этом данный участок находится в собственности застройщика – ООО «Орион» с 24 августа 2012 года. Холдинг «Бронка Групп» будет отстаивать законные интересы компании и дольщиков данного жилого дома в правовом поле вплоть до Верховного суда Российской Федерации, если это потребуется».

Секрет спокойствия, судя по всему, кроется во фразе о собственности на землю — и она же делает неприменимой формулу Ковалева.

Макаров не впервые пикирует на частные участки застройщиков в Петроградском районе. В прошлом году мишенью оказались компании «Балтийская коммерция», «Л1» (в лице ООО «Механический завод СПб»), «Цветение сливы» и «Статус Эр». Их стройплощадки также вносили в ЗНОП, но они без особенных проблем доказывали в суде очевидное: отдавать под сквер частную собственность нельзя. Пришлось, как и планирует «Бронка Групп», дойти до Верховного, но путь был прямой и предсказуемый. И даже не пришлось, как пророчил Макаров на Большой Разночинной, «мучиться всю жизнь».

Другое дело, что вовсе без последствий получение «зеленой метки» от спикера, судя по всему, не проходит. К примеру, у «Статус Эр» стройка заморожена, у «Балтийской коммерции» пока не началась. Как пойдет — если пойдет — диалог Макарова с «Бронка Групп», сказать сложно. ЗакСу никто не мешает закрашивать зеленым, что он хочет, а владельцам земли — отбивать это в судах. Вмешиваться в этот диалог пока нет оснований ни у строительного блока Смольного, ни у района: «Когда вокруг тебя 4 дома, мягко говоря, с не очень качественным несущими свойствами, то стройка должна быть не просто щадящей, а идти по определенным технологиям, – говорит глава администрации Иван Громов. – На мой взгляд, это, как правило, не соблюдается. В Петроградском районе стройка всегда вызывает динамику соседних домов. За 3 года при мне еще не было ни одной стройки, которая прошла бы без проблем. Но дать заключение мне сложно, я не строитель и не представитель контролирующих органов». В случае с Большой Разночинной насторожиться заставили уже подготовительные работы на участке, которые включали снос.





Между тем наблюдатели уже оценили в одной фразе слова «клубный дом» и «Макаров». В Петроградском районе, вотчине спикера, проекты такого формата без сквера и пыли реализует ГК «Еврострой». Именно она ответственна за появление на Крестовском острове 7-этажного дома «Эспер клаб» на 68 квартир. Сдавать его собираются в 2020 году, средняя цена квадратного метра составляет 552 тысячи, хотя доходит и до миллиона. Здесь же недалеко — комплекс «Привилегия» на берегу Малой Невки и клубный дом на 40 квартир «Приоритет». Группа компаний «Еврострой» зарегистрирована на Вязовой, 10 — там же, где «Еврострой-М».

Ее совладельцем ранее была Анна Селегень — дочь Вячеслава Макарова. Однако в определенный момент, как и в случае с компанией «Петрострой», официально вышла из капитала. Теперь одним из собственников является отец ее мужа, – Владимир Селегень.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»