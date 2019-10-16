Продажи «Лад» в Европе упали больше чем на треть. Рынок при этом вырос

В сентябре 2019 года продажи автомобилей LADA в Европе снизились по сравнению с предыдущим годом на 38,6%. При этом в целом европейский авторынок в минувшем месяце вырос на 14,5%. Правда, в большей степени за счет низкой базы сентября 2018-го.

Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), опубликованном 16 октября. Согласно документу, продажи новых легковых автомобилей в Европе достигли 1,285 млн машин и выросли по сравнению с прошлым сентябрем на 14,4%. Однако такой рост эксперты объясняют в основном серьезным сокращением спроса годом ранее из-за введения новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе.

Лидером по продажам в Европе стал Volkswagen, реализовавший на 58,2% больше машин, чем год назад, – более 118 тысяч. Следом идут Mercedes-Benz с 88 тысячами проданных автомобилей и ростом реализации на 13,2% и Renault, который продал 85,5 тысячи машин, нарастив 30,3%.

Российская LADA реализовала в Европе 204 автомобиля против 332 годом ранее. Это меньше, чем у Bentley, Bugatti, Lamborghini или Dodge с Maserati, отмечает «Автостат». За 9 месяцев 2019 года в Европе продали 3,8 тысячи «Лад». Падение составило 8%. А доля российской марки на европейском рынке равна лишь 0,03%.

Крупнейшим европейским автомобильным рынком в сентябре стала Великобритания. Там продали 343 тысячи машин (на 1,3% больше, чем в сентябре 2018 года). На втором месте расположилась Германия с результатом в 244,6 тысячи проданных машин (на 22,2% больше). Замыкает тройку лидеров Франция, где раскупили 173 тысячи машин (на 16,6% больше).



