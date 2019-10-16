«У нас давно уже стоит и не падает». Глава Роскосмоса выдал афоризм в стиле Черномырдина, говоря об аварийности в госкорпорации

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин по-черномырдински яркой метафорой опроверг информацию о высоком уровне аварийности в российской космической отрасли.

«Это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», – цитирует 16 октября заявление Рогозина газета «Ведомости».

По его оценке, в современном мире об аварийности комических кораблей стали чаще говорить, хотя нештатные ситуации происходили всегда. Для примера он привел запуски советских ракет к Луне, из которых только треть была удачной. По некоторым оценкам, у Роскосмоса авария случается примерно раз в год.

На умение Дмитрия Рогозина выражать свои мысли обратили внимание в социальных сетях, уже сравнив его с Виктором Черномырдиным. «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно», – посетовал в свое время Черномырдин.

Последняя авария ракеты «Союз-ФГ» произошла в октябре прошлого года. Тогда пуск прошел нештатно — сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с российским космонавтом и американским астронавтом. Они благополучно приземлились в Казахстане у города Жезказган. После курса реабилитации Алексей Овчинин и его американские коллеги Ник Хейг и Кристина Кук отправились на МКС в марте.



