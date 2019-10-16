Лайфхак по-питерски. Как быть, если есть велодорожка, а припарковаться надо

Петербургские автомобилисты, похоже, начали уважать право велосипедистов на проезжую часть. Правда, конечно, не все и не везде, да и проявляется это уважение нестандартно.

На набережной Фонтанки между Невой и улицей Пестеля днём 16 октября возникла спонтанная парковка посреди дороги. «А чего, – наверное, подумали водители, – поток здесь маленький, для машин и одной полосы хватит». Зато велодорожка свободна. По ней даже может проехать кроссовер – пример мы видим прямо на этой фотографии.

Масштабные планы Смольного по расширению сети велотрасс, конечно, расстраивают автомобилистов. Особенное возмущение вызвало обустройство дорожки на Большом проспекте В.О. в октябре, когда велосипедистов на улицах Петербурга уже почти нет. Её нарисовали на проезжей части, хотя место есть и на широких бульварах вдоль проспекта, где велосипедисты бы меньше дышали выхлопными газами и находились бы дальше от летящих машин, считают горожане.

На Фонтанке за два года водители легковушек более-менее приучились не парковаться, и ГИБДД там регулярно проводит рейды. Зато в туристический (он же велосипедный) сезон у реки всегда могут найти себе стоянку автобусы.



