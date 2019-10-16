«Тело два дня пролежало в морге без холодильника». Эксперт по делу о сбитом «пьяном мальчике» из Кировской области отрицает вероятность ошибки

Судмедэксперт, который делал анализ крови сбитого под Кировом шестилетнего ребенка, не считает, что результаты его работы, показавшие наличие спирта в крови, могли быть ошибочными.

С Сергеем Насоновым 16 октября поговорили журналисты RT. Эксперт отметил, что обстоятельства смерти ребенка ему неизвестны и он их не анализировал.

«Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», – добавил Насонов.

При этом он не смог дать оценку итогам экспертизы и ответить на вопрос о том, является ли 0,51 промилле высоким показателем для ребенка. Не отреагировал эксперт и на требование главы СК Александра Бастрыкина провести повторный анализ. По его словам, он его «никогда не производит и сейчас этим заниматься не будет».





Комментарий Насонова приводит и телеграм-канал Baza. Судебный медик отметил, что прежде чем был взят анализ, тело два дня пролежало в морге, который не оборудован холодильной установкой. Кровь отправили в город еще через четыре дня. По словам эксперта, в некоторых случаях в биоматериалах развиваются процессы, которые приводят «к спонтанной регенерации этанола».

«В таких случаях как раз полпромилле и может набежать», – считает эксперт. Он также отметил, что не стоит отрицать версию, при которой ребенок мог случайно что-то «хлебнуть».

О результатах экспертизы родственники погибшего ребенка сообщили несколько дней назад, в документах значилось: их сын в момент аварии был пьян. Юного жителя Кировской области в начале лета этого года насмерть сбил сотрудник полиции на проселочной дороге. Мальчик катался на велосипеде, а полицейский на личной машине, в тот день он не был при исполнении.