Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 64.35р
71.05р
16:24 16.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
16.10.2019 14:45
Печать

«Тело два дня пролежало в морге без холодильника». Эксперт по делу о сбитом «пьяном мальчике» из Кировской области отрицает вероятность ошибки

Судмедэксперт, который делал анализ крови сбитого под Кировом шестилетнего ребенка, не считает, что результаты его работы, показавшие наличие спирта в крови, могли быть ошибочными. 

С Сергеем Насоновым 16 октября поговорили журналисты RT. Эксперт отметил, что обстоятельства смерти ребенка ему неизвестны и он их не анализировал. 

«Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», – добавил Насонов. 

При этом он не смог дать оценку итогам экспертизы и ответить на вопрос о том, является ли 0,51 промилле высоким показателем для ребенка. Не отреагировал эксперт и на требование главы СК Александра Бастрыкина провести повторный анализ. По его словам, он его «никогда не производит и сейчас этим заниматься не будет». 


Комментарий Насонова приводит и телеграм-канал Baza. Судебный медик  отметил, что прежде чем был взят анализ, тело два дня пролежало в морге, который не оборудован холодильной установкой. Кровь отправили в город еще через четыре дня. По словам эксперта, в некоторых случаях в биоматериалах развиваются процессы, которые приводят «к спонтанной регенерации этанола». 

«В таких случаях как раз полпромилле и может набежать», – считает эксперт. Он также отметил, что не стоит отрицать версию, при которой ребенок мог случайно что-то «хлебнуть». 

О результатах экспертизы родственники погибшего ребенка сообщили несколько дней назад, в документах значилось: их сын в момент аварии был пьян. Юного жителя Кировской области в начале лета этого года насмерть сбил сотрудник полиции на проселочной дороге. Мальчик катался на велосипеде, а полицейский на личной машине, в тот день он не был при исполнении.

Справка:

Подобное ДТП было и в подмосковной Балашихе два года назад. Там экспертиза установила наличие спирта в крови шестилетнего ребенка. Водителя из дела о «пьяном мальчике» в 2017 году приговорили к трем годам колонии и компенсации в 2,5 млн. Эксперт, который допустил брожение крови, получил 10 месяцев исправительных работ. При химическом исследовании крови был найден этанол в количестве 2,7 промилле.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      16.10.2019 16:02

      Эксперты ГК «Полис Групп»: У Ленинградской области высокий инвестиционный потенциал

      Ленинградская область заняла первое место по вводу жилья в России. Соответствующий рейтинг представило РИА Новости.
      предоставлено компанией ARKAN
      16.10.2019 14:12

      Угнанный Hyundai Tucson вернулся к владельцу

      Утром 14 октября на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Hyundai Tucson и сообщил, что его автомобиль пропал с места парковки на севере Петербурга.
      pixabay.com
      16.10.2019 13:36

      7 ноября - круглый стол «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»
      Setl City
      16.10.2019 12:59

      «Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в Московском районе от 2,6 млн рублей

      Компания вывела в продажу новые секции в корпусе 1.2 проекта «Зеленый квартал» в Московском районе. Дом сдается в первой половине следующего года: это хороший вариант для покупателей, которым важно переехать как можно скорее.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      16.10.2019 12:29

      20 октября – Ярмарка готовых квартир в «Новом Оккервиле»

      20 октября с 11:00 до 17:00 на Представительстве в «Новом Оккервиле» пройдет Ярмарка готовых квартир.
      Glorax Development
      16.10.2019 11:52

      Последние квартиры с предчистовой отделкой в Golden City

      В VII квартале жилого комплекса Golden City осталось 14 квартир площадью от 34, 2 кв. м до 81, 2 кв. м с предчистовой отделкой. Они расположены в уютной 6-этажной секции дома, среди планировок можно выбрать вид на Финский залив или на благоустроенный внутренний двор.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 11:02

      Группа «Эталон» открыла продажи квартир в новом проекте «Квартал Che»

      Группа «Эталон» объявляет о старте продаж нового проекта бизнес-класса «Квартал Che», который будет возведен в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.10.2019 10:59

      Объем продаж недвижимости бизнес-класса «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге вырос почти вдвое

      ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила операционные результаты за девять месяцев 2019 года.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 10:34

      Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 26% за 9 месяцев 2019 года

      Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за девять и три месяца, завершившиеся 30 сентября 2019 года, на основе управленческой отчетности Компании.
      shutterstock.com
      15.10.2019 18:00

      Центр развития – на Царскосельских холмах

      В Пушкинском районе, где ведёт комплексное освоение территории группа компаний «Центр развития», продолжает формироваться благополучная социальная среда. Осенью по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры».
      Setl City
      15.10.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Стрижи»

      Компания представляет новое уникальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в ЖК «Стрижи в Невском» по цене от 162 тыс. руб./м2.
      ГК «Полис Групп»
      15.10.2019 15:38

      Готовность ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово приблизилась к 90%

      Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, составляет 88%. Объект возводится с опережением графика.