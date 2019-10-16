В Кудрово открылось первое пожарное депо

В городе Кудрово сегодня открыли пожарное депо – часть № 150 Всеволожского района ГКУ «Леноблпожспас». Как сообщает пресс-служба областного правительства 16 октября, работы по строительству пожарной части велись на средства застройщиков, возводящих жилье в Кудрово. В частности, холдинг Setl Group, который вложил в строительство более 100 млн собственных средств из 140 млн рублей общей стоимости, сообщили в компании.

Депо на Центральной ул., 46, стало первой пожарной частью в активно застраивающемся районе, где уже живут десятки тысяч человек. Депо представляет из себя современное двухэтажное здание площадью 1081,9 кв. м в традиционных для пожарной службы белых и красных тонах. Помещение рассчитано на четыре пожарных машины и 55 сотрудников. Здесь есть все необходимые помещения для работы, обучения и отдыха пожарных. В депо полностью готовы диспетчерская, кабинет начальника караула, столовая и учебный класс, актовый зал, гардероб и душевые.

Присутствовавший на открытии губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что в новом депо есть собственная машина с 50-метровой лестницей для тушения пожаров в высотных зданиях, также малогабаритные автомобили для легкого и быстрого маневрирования в новых жилых кварталах Кудрово.

Также застройщик закупил часть необходимого оборудования – плита, холодильник, стиральная машина, электрическая лебедка для подъема рукавов, дизельный генератор, обеденные столы, шкафы для документов, стеллажи для хранения пожарных рукавов и одежды.