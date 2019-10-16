Угнанный Hyundai Tucson вернулся к владельцу

предоставлено компанией ARKAN

Утром 14 октября на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Hyundai Tucson и сообщил, что его автомобиль пропал с места парковки на севере Петербурга.

Машина была оборудована только поисковым маяком ARKAN Шпион, который был активирован после команды оперативного дежурного. Автомобиль удалось быстро найти и определить его координаты. Согласно полученным данным, машина находилась в 30 км от места предполагаемой парковки. Группа оперативного реагирования ARKAN незамедлительно выехала к автомобилю. Координаты Hyundai Tucson были переданы владельцу, а также в Отделение полиции. Машина была обнаружена в указанном месте и передана владельцу.

Хотим еще раз обратить внимание на то, что установка поискового маяка поможет отследить автомобиль в случае угона, но не предотвратит его. Дорогие автовладельцы, будьте бдительны! Устанавливайте охранные системы, чтобы свести риск потери вашего транспортного средства к минимуму.