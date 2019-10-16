Водоканал просит не спускать в канализацию избранных и не обустраивать там человеческих городов

Петербургский Водоканал, судя по его инстаграм-каналу, смотрит в будущее и видит параллельную реальность. За последние часы подписчики узнали, что городское унитарное предприятие ведёт воздушную «войну», сбивая технику противника специальными ружьями, и более того – погружается в матрицу.

Использовав 20-летие известного фильма как инфоповод, Водоканал решил напомнить правила пользования канализацией. «Не стоит спускать туда Избранных, корабли на воздушной подушке, машин-охотников, гильзы и жучков! И уж тем более обустраивать в коллекторах последний человеческий город», – отмечается в посте. Он снабжён целым набором кадров из «Матрицы», видимо, призванных изобразить последствия нарушений данных правил.

К борьбе с нарушителями предприятие готовится вовсю. Пост от 16 октября повествует о «новым вызове времени» – квадрокоптерах. Здесь про то, что фантастика становится реальностью.





«Как писал Курт Воннегут: «Над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие». К сожалению, дроны сегодня используют не только в мирных целях, но и как разведчиков и даже как управляемые летающие снаряд, – отмечается в сообщении. – Дроны – это реальная угроза, которую в Водоканале научились контролировать, закупив специальные ружья. Они подавляют канал управления и передачи данных беспилотных летательных аппаратов. Оружие уже довелось проверить в деле. С 2018 были сбиты три дрона, которые нарушили воздушное пространство Водоканала».

Свой дрон есть и у Водоканала. Он нужен для контроля территории объекта: случаев задымления, возгорания, несанкционированных проникновений. «Благодаря тепловизионной камере, которой снабжен летательный аппарат, нарушителя можно обнаружить, даже если он спрятался, например, за деревом», – предупреждает Водоканал.