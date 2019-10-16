«Я вам не милый». Двое депутатов чуть не подрались, выясняя, кто из них более гетеросексуален

Депутаты ЗакСа Ульяновской области Андрей Седов и Айрат Гибатдинов на заседании комитета по ЖКХ чуть не подрались. Как пишет 73online.ru, народные избранники выясняли, кто из них не относится к сексуальным меньшинствам.

Председатель комитета по ЖКХ местного парламента, Андрей Седов, в финале заседания обвинил в «отвратительном поведении» своих коллег из КПРФ — Айрата Гибатдинова, Виталия Кузина и Романа Султашова. Затем он конкретизировал свои претензии: «Вы обращаетесь ко мне, председателю комитета, со словами "Милый мой!". Я вам не милый. И вообще, в отличие от вас, я не являюсь представителем нетрадиционной ориентации!»

Такой обиды депутат Гибатдинов снести не смог, он рванул к обидчику с криком «В смысле нетрадиционная сексуальная ориентация?». Только коллеги смогли предотвратить драку — коммуниста от Седова пришлось оттаскивать другим депутатам.



