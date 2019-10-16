Вторник оказался тяжелым для пешеходов в Петербурге и области: двое погибли, двое в больнице

На дорогах Петербурга и Ленинградской области за 15 октября произошло 519 ДТП. Три десятка человек пострадали, трое погибли, причем двое из них – пешеходы.

Как сообщает 16 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали за прошедший день 441 дорожную аварию. Из них в 18 случаях были пострадавшие. Травмы в ДТП получили 25 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли.

Первое смертельное ДТП произошло утром на Скандинавском шоссе (петербургским участке «Скандинавии», который не входит в состав федеральной трассы). Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в столб, после чего машина опрокинулась в кювет. В результате одна пассажирка погибла, еще пятеро (мужчина и четыре женщины) пострадали. Водитель отделался легкими травмами.

Второе ДТП случилось вечером в Красносельском районе. Около 19:50 на пересечение Таллинского шоссе и Рабочей улицы автомобиль Hyundai Creta сбил переходившего дорогу в неположенном месте мужчину. Пешеход скончался на месте. Позже стало известно, что под машину попал 60-летний иерей Феодоровского собора Царского Села.





А в 21:10 в Красногвардейском районе города под удар попали и пешеходы, и машины. Массовое ДТП произошло на Малоохтинском проспекте. Как уточнили 16 октября в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, у дома 96 24-летний парень на автомобиле Audi въехал в три стоящие машины, а затем сбил двоих пешеходов. В результате одного пешехода, молодого человека лет 25 на вид, госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, второго, 21-летнего, – в состоянии средней тяжести.

В Ленинградской области 15 октября тоже погиб пешеход. Днем на проспекте Мельникова в Любани 61-летний мужчина попал под сдававший назад экскаватор-погрузчик. ДТП произошло вне пешеходного перехода.

Также около 9 часов вечера на 107-м километре трассы «Кола» в Волховском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, 66-летний мужчина на Hyundai Accent, двигаясь в сторону Мурманска, столкнулся с попутным Hyundai Solaris под управлением 45-летнего мужчины. От удара обе машины съехали в кювет. В результате ДТП пострадали оба автомобилиста. Водителя «Акцента» увезли в Волховскую районную больницу, а второму помощь оказали на месте.

Всего за минувший вторник в Ленобласти было зафиксировано 78 дорожных аварий, из которых 5 были с пострадавшими. Травмы получили четверо взрослых и один ребенок. Один человек погиб.