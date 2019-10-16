Завершилось номинирование претендентов на городскую премию «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»

Оргкомитет премии «Фонтанка.ру - Признание и Влияние» объявляет об окончании приема заявок на выдвижение городских компаний. Больше никого добавить нельзя.

"Фонтанка.ру"

В редакцию городского портала «Фонтанка.ру» поступили тысячи предложений от петербуржцев, какие компании – банки, вузы, аптеки, кондитерские, ТРК, фитнес-клубы, супермаркеты и общественные пространства – достойны называться лучшими в нашем городе.

Есть всего три дня, чтобы подсчитать голоса наших читателей и составить в каждой из 12 номинаций в категории "Признание" топ-10 лучших из лучших компаний, которые пройдут во второй тур. Эти десятки мы огласим 18 октября, тогда же начнет работать и система для голосования.

Напомним, ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» учреждена редакциями «Фонтанки» и журнала «Город 812».





С 16 сентября по 15 октября читатели «Фонтанки» сами предлагали номинантов – компании, которые помогают менять Петербург к лучшему, которые с уважением относятся к городу и к его жителям. Второй этап – онлайн-голосование – пройдет с 18 октября по 30 ноября включительно.

Бизнесу мы тоже предлагаем активно включаться в голосование и заявлять о себе. Ведь такой аудитории, как у «Фонтанки», больше нет ни у кого. И заслужить себе доброе имя у наших читателей дорогого стоит.

Оглашение итогов и вручение наград пройдет 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.