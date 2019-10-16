Пресс-релизы
7 ноября - круглый стол «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности».
Приглашаем представителей страховых компаний и экспертов рынка обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Вырастет ли количество ДТП, оформленных по европротоколу? Какая доля ДТП оформляется так сейчас?
- Как можно оценить опыт работы страховых с мобильным приложением? В чем его преимущества и недостатки? Удается ли с его помощью быстрее получить выплату?
- Может ли внедрение электронного сервиса увеличить количество случай мошенничества с получением страховки?
- Цифровизация в страховании началась с оформления электронных полисов ОСАГО, тем не менее, эта система работает далеко не идеально. Как ее улучшить?
- Почему миллионы людей ездят в принципе без полиса ОСАГО и как быть, если попал в ДТП, где у второго участника такого полиса нет?
- Нужно ли снижение тарифов по ОСАГО? Какой уровень тарифов вы считаете оптимальным — чтобы учесть и доходы страховщиков, и возможности водителей?
- Есть ли конкуренция на рынке ОСАГО? Как могут конкурировать автостраховщики за водителей — только предлагая особые условия по КАСКО или реформа ОСАГО помогает?
- Откуда берутся страховщики-мошенники и каким образом число застрахованных у них достигло таких масштабов?
- Как водителю выбрать надежную страховую компанию?
По вопросам участия обращаться:
Елена Фуганова
+7 (981)791-30-83
elena.fuganova@fontanka.ru