7 ноября - круглый стол «ОСАГО. Новые тарифы и новые возможности»

В VII квартале жилого комплекса Golden City осталось 14 квартир площадью от 34, 2 кв. м до 81, 2 кв. м с предчистовой отделкой. Они расположены в уютной 6-этажной секции дома, среди планировок можно выбрать вид на Финский залив или на благоустроенный внутренний двор.