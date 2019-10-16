В Тульской области кот-наркокурьер развалил уголовное дело. Он сбежал перед следственным экспериментом

В Тульской области сбежало животное, которое могли натренировать переносить запрещенные вещества в колонию. Проведение следственного эксперимента оказалось под угрозой. Теперь дело могут закрыть.

«Следствие утратило главное вещественное доказательство — кота, который якобы переносил наркотики в колонию. Животное сбежало из зооуголка, куда было передано следствием «на ответственное хранение», – сообщает 16 октября издание «Коммерсантъ».

По версии следствия, заключенный тульской колонии №6 Эдуард Долгинцев придумал хитроумный способ передачи наркотиков, используя для этого рожденного в неволе кота. Животное могло через специальный лаз покидать колонию, однако возвращалось с воли уже с грузом, спрятанным в ошейнике. Полиция раскрыла схему, а пушистый «наркокурьер» был признан вещдоком «серо-бело-черного цвета». Его поместили «на ответственное хранение» в зооуголок в Новомосковске, откуда «котодок» сбежал на волю.

«Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали <...> Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал», – так сотрудница зооуголка объяснила пропажу в комментарии адвокату Дмитрию Сотникову, выявившему побег.





Он настаивает, что исчезновение «котодока» стало ударом для линии защиты, которая хотела установить, «насколько такое орудие, как кот, годно для совершения указанного преступления». По словам адвоката, следствие якобы не смогло полностью доказать, как пушистый наркокурьер мог «проходить в колонию с воли» и проносить запрещенные вещества.

Адвокат Сотников настаивал на необходимости следственного эксперимента.

Опрошенные «Коммерсантом» юристы полагают, что дело может быть прекращено из-за утери «прямого орудия преступления».