В едущих в Пулково автобусах появилось онлайн-табло вылетов, как в аэропорту

Пассажиры автобусов, которые едут в петербургский аэропорт Пулково, теперь могут проверить, сколько у них в запасе времени до нужного рейса, просто подняв глаза на экран в салоне.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», 16 октября на маршруты 39 и 39Э вышли новые десять автобусов. В них перевозчик впервые стал транслировать расписание вылетов и прибытий на салонных табло в режиме онлайн, чтобы помочь пассажирам сориентироваться на пути к терминалу. Кроме того, в салонах размещены выдержки из правил досмотра ручной клади.

Вышедший сегодня на линию транспорт предприятие закупило в 2019 году. Автобусы рассчитаны на 170 человек, оборудованы двигателем экологического стандарта Евро-5, кондиционером и полностью приспособлены для маломобильных граждан. Сейчас по маршрутам 39 и 39Э курсируют, в общей сложности, 29 двухсекционных автобусов. До конца ноября предприятие полностью обновит подвижной состав на этом направлении.

По итогам 8 месяцев 2019 года автобусы маршрутов №№ 39 и 39Э перевезли 5,2 миллиона пассажиров, что примерно равно населению Санкт-Петербурга.



