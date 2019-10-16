Патриарх Кирилл объяснил в Петербурге «греховность» либеральных идей

Патриарх Кирилл посчитал греховными либеральные идеи, которые ставят в центр жизни человека, а не бога. Об этом он высказался в своей речи на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова) в Санкт-Петербурге.

«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если я в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», – сказал патриарх.

Свои слова он аргументировал тем, что в начале XX века люди были так же увлечены либерализмом и его идеями, но после произошедших в России в 90-х годах событий «значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм». По мнению патриарха, идеи либерализма продвигают отказ от авторитетов и власти. «Хотя какая-то власть должна быть — без полицейских на улице не обойтись — но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть», – объяснил свои представления о либеральных идеях патриарх.

Также идеи либерализма в недавнем времени критиковал и Владимир Путин. 11 октября он рассказал о том, что ему продолжают задавать вопросы о его словах касательно либеральных идей. «Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции... И почему мы не должны этим дорожить?» – объяснил свою позицию президент.



