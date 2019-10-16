Из петербургских яслей увольняют воспитателей. После общения с ними малыши возвращались с синяками

Сотрудники детского сада в центре Петербурга отлучены от работы после жалоб родителей, не оценивших педагогические принципы. Они опасаются, что при воспитании двухлеток в ход пошло рукоприкладство.

Как сообщил «Фонтанке» один из пап, 16 октября родители объединились против двух воспитателей детского сада в Центральном районе и написали заявление на имя заведующей. Просьба разобраться с персоналом и его приёмами также ушла в прокуратуру.

Женщины отвечают за восемь воспитанников ясельной группы, но целыми, по словам родителя, домой возвращаются не все. Серьёзных травм дети не получали, однако различные лёгкие повреждения были замечены у шестерых.

Заведующая детсадом Ирина Редрухина подтвердила, что перед перспективой увольнения оказались две сотрудницы. Обеим по 50 лет, с детьми, как говорят в учреждении, работают «очень давно», нареканий раньше не было.





Предполагается, что уже завтра присматривать за ясельной группой будут другие сотрудники. Женщин готовятся увольнять, но, как говорит заведующая, не всё однозначно: «Родители хотят всё и сразу, а дети двухлетки. Они гуляют, могут упасть, а про рукоприкладство можно говорить что угодно».

«Фонтанка» запросила комментарий у горпрокуратуры, участия которой ждут родители.