Кремль не комментирует создание новой политической партии для борьбы с экологическими протестами

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о работе Кремля над созданием новой политической партии для снятия остроты протестных настроений, вызванных экологическими проблемами и мусорной реформой.

«Нет, – цитирует 16 октября ТАСС ответ Пескова на уточнение, стоит ли на повестке дня вопрос создания новой «зеленой» партии. – Я не знаю, откуда взялись эти сообщения».

Ранее в среду РБК сообщил о проработке в администрации президента РФ планов по созданию новой политической партии экологической направленности, которая будет вести конструктивный диалог с властями, чтобы нивелировать негативные последствия «мусорной» реформы и контролировать потенциал протестных настроений, связанных с экологией. СМИ ссылались на анонимные источники в Кремле.



