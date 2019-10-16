В Петербурге лифт бизнес-центра сорвался с девятого этажа. Пассажиры просидели час в подвешенном состоянии

В петербургском бизнес-центре «Мельник» сорвался лифт с пассажирами. Свободное падение остановили аварийные распорки. Подмоги три человека ждали больше часа.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром 16 октября лифт довез пассажиров с первого этажа до девятого, но путешествие закончил не открытием дверей, а резким падением.

«Мы пролетели метра полтора. С потолка посыпалась пыль, внутренние двери перекосило», – добавил пассажир Александр.





Вызванный мастер приехал через час десять. Все это время кабина висела на аварийных распорках. Внешние двери мастер отжал легко, а внутренние пришлось разбирать.

«Пока сидели взаперти, не могли не думать, конечно, что можем продолжить полет в любой момент, – говорит Александр. – Я поинтересовался у мастера, могло ли такое произойти. На что он ответил: «Если бы такое произошло, мы бы все сели в тюрьму».

Пассажиров доставали через проем. Кабина застряла между этажами.

Бизнес-центр «Мельник» находится на улице Профессора Качалова. Он сдан в эксплуатацию недавно. Застройщик, компания «КВС», еще ищет якорного арендатора, указано на ее сайте.

В «Мельнике» работают три лифта. Кабины до сих пор обиты защитными панелями ДСП. Обслуживанием занимается компания «Штаймберг». «Фонтанка» запросила информацию о причинах отказа лифта.