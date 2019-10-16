«Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в Московском районе от 2,6 млн рублей

Setl City

Компания вывела в продажу новые секции в корпусе 1.2 проекта «Зеленый квартал» в Московском районе. Дом сдается в первой половине следующего года: это хороший вариант для покупателей, которым важно переехать как можно скорее.

В доме представлен широкий выбор планировок: от студий до просторных четырехкомнатных квартир. Стоимость начинается от 2,6 млн рублей: это одно из лучших предложений с близким сроком сдачи в престижном Московском районе. Все квартиры передаются с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции» в цветовых решениях «Ваниль» или «Шоколад». Особой гордостью будущих жителей дома станет сиреневый сад, который расположится вдоль корпуса и будет виден из окон.

Малоэтажный проект «Зеленый квартал на Пулковских высотах» от Setl Group располагается на юге Московского района, в 20 минутах езды от станции метро «Московская». Название говорит само за себя: в квартале будут созданы три сада, еловый сквер, а также кленовая, сиреневая, яблочная и вишневая аллеи. Богатую инфраструктуру Московского района, которая всегда будет в распоряжении жителей, дополнят две школы, два детских сада и медцентр на территории. Кроме того, на первых этажах домов откроются магазины, кафе, пекарня и отделение банка.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

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