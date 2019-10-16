Петербургский производитель крабовых палочек нагрузил волховский водоканал нефтепродуктами

Водоканал Ленобласти требует 12 млн рублей от переработчика рыбы и морепродуктов «РОК-1» за залповый сброс мазута в канализацию. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти назначил дату рассмотрения иска на 3 декабря.

«На территории ОАО «РОК-1» отсутствуют локальные очистные сооружения поверхностного стока. Основным источником загрязнения нефтепродуктами сточных вод абонента является грузовой автотранспорт», – рассказали в пресс-службе. Там отметили, что предприятие отказалось в добровольном порядке произвести оплату за нагрузку на систему водоотведения, поэтому последовали исковые требования. В «РОК-1» не смогли оперативно прокомментировать иск.

В 2018 году петербургский арбитраж уже штрафовал за это предприятие на 6,2 млн рублей — тогда в сточных водах завода «РОК-1» в Волхове областной водоканал обнаружил превышение предельных норм содержания алюминия, марганца и фосфатов в десятки раз.

У «РОК-1» две производственные площадки — в Угольной Гавани в Петербурге, а также завод в областном Волхове. На фабриках ведется переработка форели, сельди и балтийской кильки, а также производство крабовых палочек из сурими. По данным СПАРК, на 43% принадлежит предпринимателю Александру Старобинскому. По итогам 2018 года продажа рыбной продукции принесла «РОК-1» 6,5 млрд рублей выручки, чистая прибыль составила 496 млн рублей.



