Спикер Законодательного собрания Петербурга высказался за снятие моратория на смертную казнь. Не в первый раз

Вопрос смертной казни был поднят 16 октября на брифинге спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова после заседания парламента. На вопрос об оживлении дискуссии по поводу высшей меры наказания Макаров ответил, что давно выступает за возвращение смертной казни для тех, кто совершает зверские преступления против детства и материнства.

«На Разночинной нечеловек разорвал маленькую девочку, которая возвращалась домой из школы много лет назад, – вспомнил депутат. – И я выступал и высказывал свою точку зрения. Преступления против детства, материнства, зверские преступления, безусловно, должны наказываться высшей мерой».

Споры об отмене моратория в публичном поле снова зазвучали после убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове. В ее поисках принимали участие две тысячи человек, как полиция, так и волонтеры, в том числе из других городов. После задержания обвиняемого, 35-летнего Михаила Туватина, позднее признавшегося в содеянном, горожане потребовали выдать им его на самосуд, а также заговорили о необходимости возвращения смертной казни. Толпу, собравшуюся возле отдела полиции, разгоняли спецсредствами.



