Заселившаяся в «Англетер» итальянка недосчиталась ювелирной коллекции стоимостью под миллион

Прилетевшая из Флоренции гражданка Италии на второй день пребывания в Петербурге недосчиталась своей коллекции дорогостоящих украшений.

Как стало известно «Фонтанке», 48-летняя Кристиана вместо осмотра достопримечательностей поздно вечером 15 октября посетила УМВД по Адмиралтейскому району с заявлением о пропаже розовой косметички. В ней, по словам итальянки, находилась ее коллекция ювелирных изделий, преимущественно из золота (серьги в виде луны, подвеска в форме розы и т. д.). Общую стоимость пропавшего имущества жительница Флоренции оценила в 800 тысяч рублей.

Где произошла пропажа, Кристиана сказать не смогла, отметив лишь, что последний раз видела свою косметичку перед посадкой на рейс 14 октября, а обнаружила ее отсутствие только в петербургской гостинице «Англетер».



