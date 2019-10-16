Отдохнувший на Рубинштейна сын депутата ЗакСа стал жертвой ограбления. Подозреваемых нашли за 72 часа

В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении на 28-летнего бизнесмена и по совместительству сына депутата ЗакСа Андрея Горшечникова. Налетчики притворялись таксистами и караулили своих жертв на улице Рубинштейна.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, Артем Горшечников обратился в полицию Василеостровского района после малоприятных выходных. Возвращаясь домой около трех часов утра субботы с Рубинштейна, он воспользовался услугами «бомбил». В салоне «Фольксвагена» сидели двое, но Горшечникова компания устроила. На Морской набережной, в конце пути, неизвестные облили бизнесмена перцовым газом, побили, забрали iPhoneXR за 60 тысяч, кожаное портмоне за 15 тысяч, банковские карты, документы и уехали. Ущерб потерпевший оценил в 90 тысяч.

В ту же субботу полиция возбудила уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж» и инициировала активные поиски. Накануне, 15 октября, были задержаны 23-летние граждане Таджикистана Умеджон Табаров и Сиевуш Ятимов. Табаров, по данным «Фонтанки», в прошлом году задерживался по уголовному делу о побоях. Под арестом он пробыл несколько месяцев.

Артем Горшечников занимает должность гендиректора ООО «Побратим». Эта компания ранее принадлежала Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и семей воинов, погибших в Афганистане. Ее председателем является отец предпринимателя — 55-летний депутат ЗакСа Андрей Горшечников. Он сам воевал в Афганистане и был демобилизован после тяжелого ранения в 1985 году. В парламенте Андрей Горшечников заседает с 2011 года.



